Kraje NATO zastanawiają się, jak zareagować na ewentualne „przeloty” rosyjskich rakiet lub dronów nad terytorium państw Sojuszu.



Kolejne naruszenie przez Rosję przestrzeni powietrznej Polski było omawiane jednocześnie podczas Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Berlinie oraz w Brukseli – na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej NATO.

Trzy dni wcześniej, 20 listopada, rosyjskie pociski manewrujące X-101 spadły na południowym wschodzie kraju, niedaleko miejsca, gdzie Polska prowadziła ćwiczenia wojskowe z udziałem „Koalicji Chętnych”. Siły NATO nie zestrzeliły przy tym żadnego celu.

Wcześniej naruszenia przestrzeni powietrznej odnotowano również w innych krajach NATO, w szczególności w Rumunii, na Litwie, w Łotwie i w Estonii. Incydenty te zdarzają się coraz częściej na tle żądań Kremla dotyczących wycofania sił NATO z Europy Środkowej i zaprzestania wsparcia dla Ukrainy.

Kiedy siły NATO będą w stanie zamknąć europejskie niebo przed rosyjskimi rakietami oraz co ukraińscy obserwatorzy wojskowi mówią o konsekwencjach biernej reakcji Sojuszu na prowokacje Kremla — w artykule UA.News.

Rosyjskie rakiety X-101 w Polsce to już nie pierwszy

przypadek

Spadające rakiety w województwach lubelskim i podkarpackim – po przeprowadzeniu dochodzenia pojawiły się nowe, wymowne fakty. Wszystkie trzy obiekty, których fragmenty znaleziono w pobliżu miejscowości Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem i Młodycz, okazały się być rakietami skrzydłowymi typu X-101. Zeszły one z linii produkcyjnej całkiem niedawno – w czwartym kwartale 2026 roku w fabryce w Dubnie pod Moskwą.

Jedna z rakiet eksplodowała w odległości mniejszej niż 100 km od miejsca ćwiczeń wojskowych krajów „Koalicji Chętnych”. Ten atak nie był przypadkowy – oświadczył premier Polski Donald Tusk. Nazwał to wprost celową „prowokacją Moskwy”.

Od początku wielkiej wojny rosyjskie rakiety i drony nie po raz pierwszy manewrują na polskim niebie. Od lutego 2022 r. odnotowano co najmniej 8 takich incydentów, które w większości wyglądały na część rosyjskich ataków na Ukrainę.

15 listopada 2022 r. w miejscowości Przewodów (województwo lubelskie). Niedaleko granicy z Ukrainą spadła i wybuchła rakieta, w wyniku czego zginęło dwóch obywateli Polski. Śledztwo wykazało, że do tragedii doszło w wyniku odparcia przez ukraińską obronę przeciwlotniczą rosyjskiego ataku masowego.

16 grudnia 2022 r. w pobliżu miasta Bydgoszcz. Rosyjska rakieta skrzydłowa X-55 (bez głowicy bojowej) przeleciała około 400 km w głąb kraju i spadła w lesie. Jej szczątki znaleziono dopiero w kwietniu 2023 roku.

29 grudnia 2023 r. w pobliżu wsi Wożuchin-Cukrownia (województwo lubelskie). Rosyjska rakieta skrzydłowa wniknęła na głębokość 40 km w przestrzeń powietrzną Polski, przebywała tam przez 3 minuty, po czym zmieniła kurs i powróciła na terytorium Ukrainy.

24 marca 2024 r. w miejscowości Oserduw (województwo lubelskie). Rosyjska rakieta skrzydłowa poruszała się z prędkością prawie 800 km/h i przebywała na polskim niebie przez 39 sekund na wysokości do 2 km od granicy podczas ataku na obwód lwowski.

26 sierpnia 2024 r. okolice miasta Tyshivtsi. Przestrzeń powietrzną naruszył dron, prawdopodobnie typu „Shahed”. Obiekt przeleciał nad terytorium Polski na odcinku około 25 km i zniknął z radarów podczas zmasowanego ataku na Ukrainę.

20 sierpnia 2025 r., wieś Osiny (województwo lubelskie). Rosyjski dron uderzeniowy przeleciał ponad 200 km w głąb terytorium Polski, spadł i eksplodował na polu kukurydzy 100 km od granicy.

30 lipca 2026 r., wieś Tarnawa-Kolonia. Rosyjska rakieta skrzydłowa X-101 spadła na teren niezabudowany podczas połączonego ostrzału zachodnich obwodów Ukrainy. Polska prokuratura ustaliła, że pocisk X-101 został wyprodukowany w drugim kwartale 2026 roku w fabryce w obwodzie moskiewskim.





Reakcja NATO i oświadczenia Trumpa



21 listopada, dzień po tym, jak trzy rosyjskie rakiety spadły na terytorium Polski, sekretarz generalny NATO Mark Rutte przybył do Warszawy. Potwierdził wsparcie sojuszu i zapewnił, że NATO będzie bronić „każdego cala polskiego terytorium”.

W tym samym czasie minister obrony Polski Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Polska w najbliższym czasie „otrzyma od sojuszników z NATO potężne wsparcie, które wzmocni ochronę wschodniej granicy”.

O solidarności z Polską wypowiedział się również minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadepühl, zapewniając, że NATO będzie zdecydowanie się bronić.

„Będziemy bronić każdego centymetra terytorium NATO” – powiedział 23 listopada podczas kontynuacji obrad Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Berlinie. Zwracając się do rosyjskiego dyktatora Władimira Putina, podkreślił: „Nie łudźcie się: być może jesteśmy sojuszem obronnym, ale jesteśmy gotowi bronić naszych krajów”.

Zupełnie

odmienna była reakcja kluczowego kraju NATO – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Prezydent USA Donald Trump próbował publicznie usprawiedliwić pojawienie się rosyjskich rakiet, nazywając je „małymi”, a ich manewry – „przypadkowymi”. W ten sposób Trump próbował uratować własny tor negocjacyjny z Moskwą i dał do zrozumienia, że Biały Dom wycofuje się z kwestii zbiorowej odpowiedzi pod przewodnictwem USA w przypadku prowokacji ze strony Rosji.

Jednak kraje bałtyckie i Europy Środkowej są już świadome, że muszą polegać przede wszystkim na własnych zdolnościach obronnych i europejskiej solidarności.

Przykładem są ćwiczenia wojskowe Northern Viking we wrześniu 2026 roku, które odbyły się w strategicznym rejonie GIUK Gap (strefa przejściowa między Grenlandią, Islandią a Wielką Brytanią). Po raz pierwszy państwa członkowskie NATO przeprowadziły manewry bez udziału sił zbrojnych USA. Niemcy wysłały swoje samoloty rozpoznawcze, Belgia – myśliwce, a Kanada – okręty wojenne. Uczestnicy ćwiczyli scenariusz wykrywania i niszczenia rosyjskich okrętów podwodnych na Północnym Atlantyku.

Po raz pierwszy od początku tych corocznych, zakrojonych na szeroką skalę ćwiczeń żaden amerykański okręt ani samolot nie dołączył do tej wspólnej akcji obronnej. Siły NATO chciały pokazać Moskwie, że potrafią chronić kontynent bez amerykańskiego dowództwa.

„Teoria zwycięstwa” NATO i wniosek Polski



O tym, jak reagować na nasilające się zagrożenia ze strony Kremla, decydowano podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej, zwołanego w siedzibie NATO 23 listopada. Polska wysłała na spotkanie wiceministra obrony Pawła Zalewskiego oraz szefa Wojskowej Służby Kontrwywiadowczej, generała brygady Jarosława Strużyka.

Podczas posiedzenia w Brukseli Warszawa przedstawia konkretne postulaty dotyczące wzmocnienia ochrony granicy. Polska nalega na rozmieszczenie dodatkowych myśliwców piątej generacji F-35 oraz samolotów dalekiego zasięgu AWACS, które pozwolą na wykrywanie nisko lecących celów już na etapie podejścia.

Wtargnięcie rosyjskich rakiet 20 listopada ujawniło również słabe punkty protokołów obrony powietrznej NATO. Jak poinformowało polskie dowództwo, szwedzki myśliwiec Gripen, pełniący służbę w powietrzu, miał zezwolenie na zestrzelenie rakiety, ale nie był w stanie tego zrobić ze względu na trudne warunki pogodowe oraz krótki czas przebywania celów na polskim niebie (około trzech minut przy prędkości ponad 800 km/h). Obecnie Warszawa domaga się od sojuszników uproszczenia i przyspieszenia algorytmów przechwytywania.

Warszawa patrzy obecnie z innej perspektywy również na koncepcję obronną na wypadek ewentualnego ataku militarnego Rosji na kraje Sojuszu. Dokument zatytułowany „Teoria zwycięstwa” został zaprezentowany w październiku 2026 roku przez naczelnego dowódcę połączonych sił zbrojnych NATO w Europie, generała Aleksusa Grinkiewicza, podczas Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa.

Jej podstawą jest zasada „powstrzymywania poprzez zapobieganie”, polegająca na dać agresorowi do zrozumienia, że każdy atak zakończy się porażką, a jego cena okaże się zbyt wysoka. Doktryna przewiduje gotowość do konwencjonalnych uderzeń w głąb terytorium przeciwnika, wymierzonych w infrastrukturę logistyczną i centra dowodzenia w przypadku otwartej agresji. Jednak w przypadku prowokacji hybrydowych, takich jak pojedyncze ataki rakietowe, w Sojuszu nie ma na razie jasno określonej reakcji.

Co eksperci sądzą o reakcji NATO na prowokacje Rosji



Dyrektor Centrum Badań Międzynarodowych Włodzimierz Dubowik nie uważa reakcji NATO na wtargnięcie rosyjskich rakiet w przestrzeń powietrzną Polski za zbyt powściągliwą.

„W ramach Sojuszu miała miejsce aktywna wymiana poglądów na temat tych wydarzeń. Reakcja była raczej wyważona. Właściwie to właśnie ona będzie przedmiotem dyskusji podczas tego spotkania w Brukseli. Takie decyzje muszą być podejmowane właśnie na poziomie zbiorowym, ponieważ chodzi o zasadę zbiorowej obrony i bezpieczeństwa. Zobaczymy, jakie wnioski zostaną wyciągnięte.

Moim zdaniem wniosek będzie taki, że prawdopodobnie nie był to świadomy akt agresji wobec Polski. Być może jednak zapadną jakieś decyzje dotyczące tego, jak lepiej przygotować się na powtórzenie takich zdarzeń i jak lepiej się bronić. Być może pojawi się również kwestia zestrzeliwania rosyjskich rakiet jeszcze na etapie zbliżania się. Osobiście jednak się tego nie spodziewam.

Jeśli chodzi o prezydenta Trumpa, to typowe dla niego jest, że zawsze broni i usprawiedliwia działania Rosji. Obecnie najwyraźniej przeżywa on okres szczególnego wzrostu sympatii do Putina. Myślę, że stanowisko Waszyngtonu zostanie oczywiście uwzględnione podczas spotkania w Brukseli, a mianowicie w kierunku złagodzenia reakcji”.



Najdalej, na co może się zdecydować NATO, to uruchomienie czwartego artykułu Traktatu Północnoatlantyckiego. Przewiduje on podwyższony poziom bezpieczeństwa i czujności wzdłuż granicy z Federacją Rosyjską, w szczególności aktywizację sił i środków obrony przeciwlotniczej. Nie jest to jednak piąty artykuł – zauważa Ołeksandr Kowalenko, wojskowo-polityczny obserwator grupy „Informacyjny Opór”.

„Czwarty artykuł był już wielokrotnie stosowany, jednak nie przyniosło to żadnych istotnych rezultatów. A co najważniejsze: NATO swoją reakcją nadal zachęca i motywuje Putina do jeszcze bardziej zdecydowanych i zuchwałych kroków – już nie tylko o charakterze prowokacyjnym.

Pociski, które wleciały na terytorium Polski, ze względu na swoje parametry techniczne nie powinny były dotrzeć do terytorium Polski. W szczególności rakieta X-101 podczas lotu nieustannie manewruje i zmienia wysokość. W takich warunkach zabrakłoby jej paliwa, by dotrzeć do Polski: musiałaby spaść gdzieś na terytorium Ukrainy, ponieważ zapas paliwa wyczerpałby się wcześniej.

Taka rakieta mogłaby dotrzeć do Polski jedynie pod warunkiem lotu po prostej trajektorii – bez manewrów i zmian wysokości, na stałej wysokości i z prędkością przelotową. Wówczas zapas paliwa mógłby wystarczyć. Jednak tak się nie działo: rakiety manewrowały, zmieniały wysokość, próbowały ominąć obszary pozycyjne ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

Co to oznacza? Zgodnie z prawami fizyki i aerodynamiki, a także biorąc pod uwagę obliczenia według wzoru Ciołkowskiego, taka rakieta nie powinna była dotrzeć do Polski. Zatem jej konstrukcję mogli zmienić i zmodernizować. Na przykład zmniejszyć głowicę bojową i powiększyć zbiornik paliwa, co pozwoliłoby na pokonanie większej odległości.

Moim zdaniem był to więc celowy atak na terytorium Polski przy użyciu trzech rakiet X-101, specjalnie zmodyfikowanych do tego celu.

Jednak NATO tego nie przyznaje. Nawiasem mówiąc, nie jest to już pierwszy przypadek, kiedy rakieta X-101 dotarła do Polski: wcześniej jedna z nich wybuchła na polu na terenie gospodarstwa rolnego.

Wtedy również pojawiły się pytania dotyczące siły wybuchu i wielkości krateru, który po nim pozostał. Nie odpowiadały one w pełni charakterystyce standardowej głowicy bojowej X-101. Rakieta z typową głowicą bojową jest bowiem w stanie zburzyć kilka pięter monolitycznego budynku, a trafienie w pięciopiętrowy budynek z cegły może doprowadzić do jego całkowitego zniszczenia.

W Polsce natomiast krater był znacznie mniejszy, co mogło świadczyć o mniejszej mocy głowicy bojowej. Stąd już wtedy pojawiały się odpowiednie pytania. Teraz sytuacja się powtarza.

W ten sposób NATO, moim zdaniem, swoją dość bierną reakcją zachęca Putina do bardziej zdecydowanych działań. Nie można zatem wykluczyć, że w przyszłości będziemy świadkami jeszcze bardziej zakrojonych na szeroką skalę prowokacji.

Poza tym nie chodzi tylko o Polskę. Wyłącznych stref ekonomicznych Rumunii i Bułgarii na Morzu Czarnym również nie można już uznać za bezpieczne. Rosyjskie drony niemal nieustannie atakują tam statki handlowe – frachtowce i tankowce. Giną członkowie załóg, są ofiary śmiertelne, zatopiono już kilka statków. Jednocześnie reakcja na te wydarzenia pozostaje nieokreślona.

„Tak, nie są to wewnętrzne wody terytorialne tych krajów, jednak mamy do czynienia z precedensem aktów terroru na Morzu Czarnym – w wyłącznych strefach ekonomicznych państw będących członkami NATO i Unii Europejskiej” – zauważa Kowalenko.

Jeśli chodzi o samo odparcie ataku rosyjskich rakiet, to obserwator wojskowy zauważa, że NATO ma wszelkie podstawy prawne do przechwytywania takich celów. Być może rzeczywiście nie było technicznej lub operacyjnej możliwości, aby to zrobić.

„Nie wykluczam, że przyczyną mogło być niewystarczające przygotowanie pilota, który nie wiedział, jak postępować w trudnych warunkach pogodowych, lub inne okoliczności. Jednak takie przypadki po raz kolejny pokazują, że piloci NATO nie mają wystarczającego doświadczenia w wykonywaniu zadań bojowych w ekstremalnych warunkach i okazują się nieprzygotowani na tego typu wyzwania.

Jednocześnie ukraińscy piloci na starych radzieckich MiG-29 i przekazanych nam podstawowych wersjach F-16 z powodzeniem przechwytują rosyjskie rakiety. Brakuje nam przede wszystkim samych samolotów, aby zestrzelić wszystkie cele, a także niezbędnego uzbrojenia. Niemniej jednak nasze wskaźniki przechwytywania są dość wysokie.

W Polsce natomiast dysponowano dość nowoczesnym wielozadaniowym myśliwcem Saab Gripen. To niezły samolot, który Ukraina również ma otrzymać. Pod względem parametrów technicznych, technologicznych i lotniczych przewyższa on nawet maszyny, z których korzystaliśmy w ostatnich latach. Jednak nawet on nie zdołał przechwycić rakiety” – mówi Ołeksandr Kowalenko.



Siły zbrojne państw członkowskich NATO nie są gotowe na współczesną wojnę, która wiąże się z innymi wyzwaniami i modelami działania. Ponadto sytuację komplikuje stanowisko Białego Domu w sprawie negocjacji z Kremlem – uważa obserwator wojskowy Denys Popowicz:

„Powściągliwa reakcja NATO wynika w znacznej mierze z reakcji Trumpa na kwestię „małych rakiet”. Stany Zjednoczone stanowią militarną podstawę NATO, ale czy można na tej podstawie polegać, skoro Trump nazywa Putina „przyjacielem”? Ogólnie rzecz biorąc, NATO nie jest obecnie gotowe do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko Rosji, a ten incydent rakietowy po raz kolejny to pokazał”.

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