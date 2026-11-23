北约各国正在商讨如何应对俄罗斯导弹或无人机可能“飞入”北约成员国领土的情况。



俄罗斯再次侵犯波兰领空一事，在柏林举行的北约议会大会以及布鲁塞尔召开的北约北大西洋理事会紧急会议上同时进行了讨论。

三天前，即11月20日，俄罗斯的X-101巡航导弹坠落在该国东南部，距离波兰与“自愿联盟”共同进行军事演习的地点不远。在此过程中，北约部队未击落任何目标。

此前，其他北约国家也记录到了领空入侵事件，特别是罗马尼亚、立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚。 在克里姆林宫要求北约从中欧撤军并停止支持乌克兰的背景下，此类事件正日益频繁地发生。

北约部队何时才能让欧洲领空免受俄罗斯导弹威胁？乌克兰军事评论员如何看待北约对克里姆林宫挑衅采取被动反应所带来的后果？详情请见UA.News的报道。

俄罗斯X-101导弹落入波兰境内已非首次



经调查，在卢布林省和喀尔巴阡山省发现的导弹坠落事件中，又出现了新的、发人深省的事实。 在诺维·利波维茨、鲁德尼克-纳德-萨扬和莫洛迪奇等居民点附近发现残骸的三枚飞行器，均被证实为X-101巡航导弹。 这些导弹是最近才下线的——2026年第四季度在莫斯科郊区杜布纳的一家工厂生产。

其中一枚导弹在距离“自愿联盟”国家军事演习地点不到100公里的地方爆炸。 波兰总理唐纳德·图斯克表示，此次袭击并非偶然。他直言不讳地称这是“莫斯科的蓄意挑衅”。

自大规模战争爆发以来，这并非俄罗斯导弹和无人机首次在波兰领空活动。自2022年2月以来，已记录到至少8起此类事件，其中大部分似乎是俄罗斯对乌克兰袭击行动的一部分。

2022年11月15日，佩雷沃迪夫村（卢布林省）。一枚导弹在靠近乌克兰边境的地区坠落并爆炸，导致两名波兰公民丧生。 调查证实，这起悲剧是乌克兰防空系统拦截俄罗斯大规模袭击时所致。

2022年12月16日，比得哥什市附近。 一枚俄罗斯X-55巡航导弹（未装载弹头）飞入波兰境内约400公里后坠入森林。其残骸直至2023年4月才被发现。

2023年12月29日，在沃祖钦-楚克罗夫尼亚村（卢布林省）附近。 一枚俄罗斯巡航导弹深入波兰领空40公里，停留了3分钟，随后改变航向返回乌克兰。

2024年3月24日，奥塞尔杜夫村（卢布林省）。 一枚俄罗斯巡航导弹以近800公里/小时的速度飞行，在袭击利沃夫州期间，曾深入波兰领空39秒，距离边境最深处达2公里。

2024年8月26日，蒂希夫采市周边地区。 一架疑似“沙希德”型无人机侵犯了领空。该飞行器在对乌克兰发动大规模袭击期间，飞越波兰领土约25公里后从雷达上消失。

2025年8月20日，奥西尼村（卢布林省）。一架俄罗斯攻击型无人机深入波兰境内200多公里，最终在距离边境100公里的玉米田中坠毁并爆炸。

2026年7月30日，塔尔纳瓦-科洛尼亚村。在针对乌克兰西部地区的联合炮击中，一枚俄罗斯X-101巡航导弹坠落在未开发区域。 波兰检方查明，该枚X-101导弹于2026年第二季度在莫斯科州的一家工厂制造。



北约的

反应与特朗普

的声明

11月21日，即3枚俄罗斯导弹落入波兰境内后的次日，北约秘书长马克·吕特抵达华沙。他重申了北约的坚定支持，并保证北约将捍卫波兰领土的每一寸。

与此同时，波兰国防部长弗拉迪斯拉夫·科西尼亚克-卡米什表示，波兰将在近期“从北约盟国获得强有力的支持，这将加强东部边境的防御”。

德国外交部长约翰·瓦德普尔也表达了对波兰的声援，并保证北约将坚决捍卫自身安全。

“我们将捍卫北约每一厘米的领土，”他在11月23日于柏林举行的北约议会大会续会上表示。 在向俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京发话时，他强调：“别自欺欺人：我们或许是一个防御性联盟，但我们已做好保卫各国的准备。”

北约关键成员国——美利坚合众国的反应则截然

相反。 美国总统唐纳德·特朗普试图公开为俄罗斯导弹的入侵行为辩解，称其为“小型”导弹，并将相关演习称为“偶然”事件。 通过这种方式，特朗普试图挽救自己与莫斯科的谈判渠道，并表明白宫已不再考虑在俄罗斯挑衅的情况下由美国主导采取集体反击。

不过，波罗的海国家和中欧国家已经意识到，它们首先必须依靠自身的防卫能力以及欧洲的团结。

例如，2026年9月在GIUK缺口（格陵兰、冰岛和英国之间的战略通道）举行的北方维京军事演习。 这是北约成员国首次在没有美国武装力量参与的情况下进行演习。德国派出了侦察机，比利时派出了战斗机，加拿大派出了军舰。 参演方演练了在北大西洋侦测并摧毁俄罗斯潜艇的作战方案。

自这些年度大规模演习开展以来，这是首次没有一艘美国军舰或一架美国军机参与此次防务合作。北约部队旨在向莫斯科展示，即使没有美国的领导，他们也能保护欧洲大陆。

北约的“胜利理论”与波兰

的诉求

11月23日，北约总部召开了北大西洋理事会特别会议，商讨如何应对来自克里姆林宫的日益加剧的威胁。 波兰派国防部副部长帕维尔·扎列夫斯基和波兰军事反情报局局长雅罗斯瓦夫·斯特鲁日克准将出席了会议。

在布鲁塞尔举行的会议上，华沙方面就加强边境防御提出了具体要求。 波兰坚持要求部署更多的第五代F-35战斗机和AWACS远程雷达侦察机，以便在低空飞行目标接近时就能将其锁定。

11月20日俄罗斯导弹的入侵事件也暴露了北约防空协议的漏洞。据波兰指挥部称，当时在空域执勤的瑞典鹰狮战斗机虽获准击落导弹， 但因天气条件恶劣且目标在波兰领空停留时间极短（以超过800公里/小时的速度飞行约三分钟），未能成功拦截。如今，华沙要求盟国简化并加快拦截流程。

此外，华沙目前还从另一个角度审视了针对俄罗斯可能对北约国家发动军事袭击的防御构想。 2026年10月，北约驻欧洲联合武装部队最高总司令亚历克苏斯·格林凯维奇将军在华沙安全论坛上发表了一份名为《胜利理论》的文件。

该文件的核心是“通过阻止来实现威慑”的原则，即让侵略者明白，任何攻击都将以失败告终，且其代价将高得难以承受。 该战略规定，若遭遇公开侵略，北约将做好准备对敌方后勤和指挥中心实施深入敌后的常规打击。但针对混合型挑衅行为（如零星的导弹飞入），北约目前尚无明确的应对措施。

专家如何看待 北约对俄罗斯挑衅的 回应

国际研究中心

主任弗拉基米尔·杜博维克认为，北约对俄罗斯导弹侵入波兰领空一事的反应并不算过于克制。

“北约内部就这些事件进行了积极的互动。反应更趋于审慎。实际上，这将在布鲁塞尔的此次会议上进行讨论。此类决定必须在集体层面上作出，因为这涉及集体防御与安全原则。 让我们拭目以待，看看会得出怎样的结论。

我认为，结论可能是：这似乎并非针对波兰的有预谋的侵略行为。但可能会就如何更好地防范此类事件重演、如何加强防御做出一些决定。 或许还会讨论在俄罗斯导弹飞抵前将其击落的问题。但我个人并不期待这一点。

至于特朗普总统，他一贯的作风就是为俄罗斯的行为辩护和开脱。 目前，他显然对普京的同情正日益加深。我认为，华盛顿的立场当然会在布鲁塞尔的会议上被考虑在内，也就是说，反应会趋于缓和。”

北约能采取

的最强硬措施，就是启动《北大西洋公约》第四条。该条款规定，在与俄罗斯联邦接壤的边境沿线提高安全警戒级别并加强关注，特别是要加强防空力量和装备的部署。 但“信息抵抗”小组的军事政治评论员亚历山大·科瓦连科指出，这并非第五条。

“第四条已被多次援引，但这并未带来任何实质性成果。 最重要的是：北约的反应仍在继续鼓励和激励普京采取更加果断和嚣张的行动——这些行动已不再仅仅具有挑衅性质。

飞入波兰境内的导弹，根据其性能参数本不该飞抵波兰领土。 具体来说，X-101导弹在飞行过程中会不断进行机动并改变高度。在这种情况下，它将没有足够的燃料飞抵波兰：它本应在乌克兰境内某处坠落，因为燃料会在到达波兰之前耗尽。

只有在沿直线航迹飞行——不进行机动和高度变化，保持恒定高度和巡航速度——的情况下，此类导弹才有可能飞抵波兰。届时，燃料储备才可能足够。 然而实际情况并非如此：这些导弹进行了机动，改变了高度，试图绕过乌克兰防空系统的部署区域。

这意味着什么？根据物理学和空气动力学定律，并结合齐奥尔科夫斯基公式的计算，这种导弹本不该飞抵波兰。因此，其结构可能已被修改和现代化改造。 例如，缩小弹头尺寸并增大燃料箱容量，从而使其能够飞越更远的距离。

也就是说，在我看来，这是针对波兰领土的一次有针对性的打击，使用了三枚专门为此改装的X-101导弹。

然而，北约并不承认这一点。顺便提一句，这已不是X-101导弹飞抵波兰的首次事件：此前，其中一枚曾在一家农场的田地里爆炸。

当时，关于爆炸威力以及爆炸后留下的弹坑大小也引发了质疑。 这些情况与X-101标准弹头的性能特征并不完全吻合。毕竟，配备标准弹头的导弹足以摧毁一栋多层整体结构建筑，而击中一栋五层砖砌建筑则可能导致其彻底毁灭。

而在波兰，爆炸坑明显小得多，这可能表明弹头的威力较小。因此，当时就已经出现了相关疑问。如今，这种情况再次重演。

因此，在我看来，北约这种相当被动的反应，实际上是在鼓励普京采取更果断的行动。因此，不能排除今后我们会看到规模更大的挑衅行为。

此外，这不仅仅关乎波兰。罗马尼亚和保加利亚在黑海的专属经济区也已无法被视为安全区域。 俄罗斯无人机几乎持续不断地袭击那里的商船——干货船和油轮。船员丧生，造成人员伤亡，已有数艘船只沉没。与此同时，针对这些事件的反应仍不明朗。

“诚然，这些区域并非各国的内水，但这已构成黑海恐怖主义的先例——发生在北约和欧盟成员国的专属经济区内，”科瓦连科指出。

关于击退俄罗斯导弹入侵一事，这位军事评论员指出，北约完全有合法理由拦截此类目标。或许确实缺乏技术或作战能力来实施这一行动。

“我不排除原因可能是飞行员训练不足，不知道如何在恶劣天气条件下行动，或者存在其他情况。 然而，此类事件再次表明，北约飞行员在极端条件下执行作战任务的经验不足，面对此类挑战时显得准备不足。

与此同时，乌克兰飞行员驾驶老式的苏联米格-29以及移交给我们的基础型F-16，成功拦截了俄罗斯的导弹。 我们首先缺乏足够的战机来击落所有目标，同时也缺乏必要的弹药储备。尽管如此，我们的拦截成功率还是相当高的。

而波兰则拥有相当现代化的萨博“ Gripen”多用途战斗机。这是一款不错的战机，乌克兰也应获得该机型。 就其技术、工艺和飞行性能而言，它甚至优于我们近年来使用的那些战机。然而，它也未能拦截导弹，”亚历山大·科瓦连科表示。

北约成员国的

军队尚未做好应对现代战争的准备，而现代战争面临着不同的挑战和模式。此外，军事评论员德尼·波波维奇认为，白宫在与克里姆林宫谈判中的立场使局势更加复杂：

“北约反应克制，很大程度上正是源于特朗普对‘小型导弹’的反应。美国是北约的军事支柱，但当特朗普称普京为‘朋友’时，还能依靠这一支柱吗？ 总体而言，北约目前尚不准备对俄罗斯采取果断行动，而此次导弹事件再次印证了这一点。”

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