Страны НАТО решают, как реагировать на возможные «прилеты» российских ракет или дронов на территорию стран Альянса.



Очередное нарушение Россией воздушного пространства Польши обсуждалось одновременно на Парламентской ассамблее НАТО в Берлине и в Брюсселе – на чрезвычайном заседании Североатлантического совета НАТО.

Тремя днями ранее, 20 ноября, российские крылатые ракеты Х-101 упали на юго-востоке страны, недалеко от места, где Польша проводила военные учения с участием «Коалиции желающих». При этом силы НАТО не сбили ни одной цели.

Ранее вторжения в воздушное пространство также фиксировались в других странах НАТО, в частности в Румынии, Литве, Латвии и Эстонии. Инциденты происходят всё чаще на фоне требований Кремля вывести силы НАТО из Центральной Европы и прекратить поддержку Украины.

Когда силы НАТО смогут закрыть европейское небо от российских ракет, и что говорят украинские военные обозреватели о последствиях пассивной реакции Альянса на провокации Кремля — в материале UA.News.

Российские ракеты Х-101 в Польше — уже не впервые



Падение ракет в Люблинском и Подкарпатском воеводствах после расследования пополнилось новыми красноречивыми фактами. Все три объекта, обломки которых нашли возле населенных пунктов Новый Липовец, Рудник-над-Сяном и Молодич, оказались крылатыми ракетами Х-101. Они сошли с конвейера совсем недавно — в четвёртом квартале 2026 года на заводе в Дубне в Подмосковье.

Одна из ракет взорвалась менее чем в 100 км от места проведения военных учений стран «Коалиции желающих». Этот удар не был случайным, — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он прямо назвал это преднамеренной «провокацией Москвы».

С начала большой войны российские ракеты и дроны не впервые маневрируют в небе над Польшей. С февраля 2022 года зафиксировано как минимум 8 таких инцидентов, которые в большинстве случаев выглядели как часть российских атак на Украину.

15 ноября 2022 года, с. Переводов (Люблинское воеводство). Недалеко от границы с Украиной упала и взорвалась ракета, в результате чего погибли двое граждан Польши. Расследование установило, что трагедия произошла в результате отражения российского массированного удара украинской ПВО.

16 декабря 2022 года недалеко от города Быдгощ. Российская крылатая ракета Х-55 (без боевой части) пролетела около 400 км вглубь страны и упала в лесу. Её обломки нашли только в апреле 2023 года.

29 декабря 2023 года возле села Вожучин-Цукровня (Люблинское воеводство). Российская крылатая ракета проникла на 40 км в воздушное пространство Польши, пробыла там 3 минуты, после чего изменила курс и вернулась в Украину.

24 марта 2024 года, с. Осердув (Люблинское воеводство). Российская крылатая ракета двигалась со скоростью почти 800 км/ч, находилась в небе Польши 39 секунд на высоте до 2 км от границы во время атаки на Львовскую область.

26 августа 2024 года район г. Тишевцы. Воздушное пространство нарушил беспилотник, вероятно, типа «Шахед». Объект пролетел над территорией Польши примерно на 25 км и исчез с радаров во время массированной атаки на Украину.

20 августа 2025 года с. Осины (Люблинское воеводство). Российский ударный дрон пролетел более 200 км вглубь территории Польши, упал и взорвался на кукурузном поле в 100 км от границы.

30 июля 2026 года, с. Тарнава-Колония. Упала российская крылатая ракета Х-101 на незастроенной территории во время комбинированного обстрела западных областей Украины. Польская прокуратура установила, что ракета Х-101 была изготовлена во втором квартале 2026 года на заводе в Московской области.





Реакция НАТО и заявления Трампа



21 ноября, на следующий же день после того, как три российские ракеты упали на территорию Польши, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Варшаву. Он подтвердил поддержку альянса и заверил, что НАТО будет защищать «каждый дюйм польской территории».

Тогда же министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Польша в ближайшее время «получит от союзников по НАТО мощную поддержку, которая усилит защиту восточной границы».

О солидарности с Польшей также заявил глава МИД Германии Йоханн Вадепюль и заверил, что НАТО будет решительно защищать себя.

«Мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО», — сказал он 23 ноября во время продолжения работы Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине. Обращаясь к российскому диктатору Владимиру Путину, он подчеркнул: «Не обманывайтесь: мы, возможно, и оборонительный альянс, но готовы защищать наши страны».



Противоположной была реакция ключевой страны НАТО — Соединенных Штатов Америки. Президент США Дональд Трамп попытался публично оправдать вторжение российских ракет, назвав их «незначительными», а их маневры — «случайными». Таким образом, Трамп попытался спасти собственный переговорный трек с Москвой и дал понять, что Белый дом снимает вопрос о коллективном ответе под руководством США в случае провокаций со стороны России.

Впрочем, страны Балтии и Центральной Европы уже осознают, что вынуждены полагаться прежде всего на собственные оборонные возможности и европейскую солидарность.

В качестве примера — военные учения Northern Viking в сентябре 2026 года, которые проходили в стратегическом районе GIUK Gap (проходная зона между Гренландией, Исландией и Великобританией). Впервые страны-члены НАТО провели маневры без участия вооруженных сил США. Германия направила свои разведывательные самолеты, Бельгия — истребители, Канада — военные корабли. Участники отрабатывали сценарий обнаружения и уничтожения российских подводных лодок в Северной Атлантике.

Впервые с начала проведения этих ежегодных масштабных учений ни один американский корабль или самолет не присоединился к этому оборонному взаимодействию. Силы НАТО стремились продемонстрировать Москве, что могут защитить континент без американского руководства.

«Теория победы» НАТО и запрос Польши



Как реагировать на усиливающиеся угрозы со стороны Кремля, решали на чрезвычайном заседании Североатлантического совета, которое созвали в штаб-квартире НАТО 23 ноября. Польша делегировала на встречу заместителя министра обороны Павела Залевского и руководителя Службы военной контрразведки Польши бригадного генерала Ярослава Стружика.

На заседании в Брюсселе Варшава выдвигает конкретные требования по укреплению защиты границы. Польша настаивает на развертывании дополнительных истребителей пятого поколения F-35 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, которые позволят фиксировать низколетящие цели еще на подлете.

Вторжение российских ракет 20 ноября также выявило уязвимость протоколов ПВО НАТО. Как сообщило польское командование, шведский истребитель Gripen, несущий дежурство в небе, имел разрешение на сбивание ракеты, но не смог этого сделать из-за сложных погодных условий и короткого времени нахождения целей в польском небе (около трёх минут на скорости свыше 800 км/ч). Теперь Варшава требует от союзников упрощения и ускорения алгоритмов перехвата.

С другой стороны, Варшава теперь по-новому смотрит и на оборонную концепцию в случае вероятного военного нападения РФ на страны Альянса. Документ под названием «Теория победы» в октябре 2026 года представил верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич во время Варшавского форума по безопасности.

В его основе лежит принцип «сдерживания через недопущение», когда агрессору дают понять, что любое нападение обречено на провал, а его цена окажется слишком высокой. Доктрина предусматривает готовность к конвенциональным ударам вглубь территории противника по логистике и центрам управления в случае открытой агрессии. Но на гибридные провокации, такие как единичные залеты ракет, четкого реагирования в Альянсе пока нет.

Что думают эксперты об ответе НАТО на провокации РФ



Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик не считает слишком сдержанной реакцию НАТО на вторжение российских ракет в воздушное пространство Польши.

«Внутри Альянса велось активное взаимодействие по поводу этих событий. Реакция скорее взвешенная. Собственно, её будут обсуждать на этой встрече в Брюсселе. Такие решения должны приниматься именно на коллективном уровне, поскольку речь идёт о принципе коллективной обороны и безопасности. Посмотрим, какие выводы будут сделаны.

На мой взгляд, вывод будет таким, что это, по-видимому, не было сознательным актом агрессии против Польши. Но, возможно, будут приняты какие-то решения о том, как лучше подготовиться к повторению подобных событий, как лучше защищаться. Возможно, встанет вопрос и о том, чтобы сбивать российские ракеты ещё на подлёте. Но я лично этого не ожидаю.

Что касается президента Трампа, то для него типично всегда защищать и оправдывать действия России. Сейчас у него, очевидно, как раз обострились симпатии к Путину. Думаю, что позиция Вашингтона, конечно, будет принята во внимание на совещании в Брюсселе, то есть в сторону смягчения реакции».



Максимум, на что может пойти НАТО, — это применить четвертую статью Североатлантического договора. Она предусматривает повышенный уровень безопасности и внимания вдоль границы с Российской Федерацией, в частности, активизацию сил и средств противовоздушной обороны. Но это не пятая статья, отмечает Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление».

«Четвертую статью уже неоднократно задействовали, однако каких-либо существенных результатов это не дало. И вот что самое важное: НАТО своей реакцией продолжает поощрять и мотивировать Путина к еще более решительным и дерзким шагам — уже не только провокационного характера.

Ракеты, залетевшие в Польшу, по своим характеристикам не должны были долететь до польской территории. В частности, ракета Х-101 во время полёта постоянно маневрирует и меняет высоту. В таких условиях ей не хватило бы топлива, чтобы достичь Польши: она должна была бы упасть где-то на территории Украины, поскольку запас топлива иссяк бы раньше.

Долететь до Польши такая ракета могла бы только при условии полёта по прямой траектории — без маневрирования и изменения высоты, на постоянной высоте и крейсерской скорости. Тогда запаса топлива могло бы хватить. Однако этого не происходило: ракеты маневрировали, меняли высоту, пытались обойти позиционные районы украинской ПВО.

Что это означает? По законам физики и аэродинамики, а также с учетом расчетов по формуле Циолковского, такая ракета не должна была долететь до Польши. Следовательно, ее конструкцию могли изменить и модернизировать. Например, уменьшить боевую часть и увеличить топливный бак, что позволило бы преодолеть большее расстояние.

То есть, на мой взгляд, это был целенаправленный удар по территории Польши тремя ракетами Х-101, специально модифицированными для этой цели.

Однако НАТО этого не признает. Кстати, это уже не первый случай, когда ракета Х-101 долетает до Польши: ранее одна из них взорвалась в поле на территории фермерского хозяйства.

Тогда также возникли вопросы относительно мощности взрыва и размера воронки, оставшейся после него. Они не совсем соответствовали характеристикам стандартной боевой части Х-101. Ведь ракета со штатной боевой частью способна разрушить несколько этажей монолитного здания, а попадание в кирпичный пятиэтажный дом может привести к его полному уничтожению.

В Польше же воронка была значительно меньше, что могло свидетельствовать о меньшей мощности боевой части. Поэтому соответствующие вопросы возникали уже тогда. Теперь ситуация повторяется.

Таким образом, своей довольно пассивной реакцией НАТО, на мой взгляд, поощряет Путина к более решительным действиям. Поэтому не исключено, что в дальнейшем мы увидим еще более масштабные провокации.

Кроме того, речь идет не только о Польше. Исключительные экономические зоны Румынии и Болгарии в Чёрном море также уже нельзя считать безопасными. Российские дроны почти постоянно атакуют там коммерческие суда — сухогрузы и танкеры. Гибнут члены экипажей, есть человеческие жертвы, уже затоплено несколько судов. В то же время реакция на эти события остается неопределенной.

Да, это не внутренние территориальные воды стран, однако речь идет о прецеденте террора в Чёрном море — в исключительных экономических зонах государств, являющихся членами НАТО и Европейского Союза», — отмечает Коваленко.

Что касается самого отражения вторжения российских ракет, то военный обозреватель отмечает, что у НАТО есть все законные основания для того, чтобы перехватывать такие цели. Возможно, действительно не было технической или оперативной возможности это сделать.

«Не исключаю, что причиной могла стать недостаточная подготовка пилота, который не знал, как действовать в сложных погодных условиях, или другие обстоятельства. Однако такие случаи в очередной раз демонстрируют, что пилоты НАТО не имеют достаточного опыта выполнения боевых задач в экстремальных условиях и оказываются не готовыми к подобным вызовам.

В то же время украинские пилоты на старых советских МиГ-29 и переданных нам базовых модификациях F-16 успешно перехватывают российские ракеты. Нам не хватает прежде всего самих самолетов, чтобы сбивать все цели, а также необходимого боекомплекта. Однако показатели перехвата у нас довольно высоки.

В Польше же был достаточно современный многоцелевой истребитель Saab Gripen. Это неплохой самолет, который Украина также должна получить. По своим техническим, технологическим и летным характеристикам он даже превосходит те машины, которые мы используем в последние годы. Однако и он не смог перехватить ракету», — говорит Александр Коваленко.

Вооруженные

силы стран-членов НАТО не готовы к современной войне, которая имеет иные вызовы и модели. Кроме того, ситуацию осложняет позиция Белого дома в отношении переговоров с Кремлем, считает военный обозреватель Денис Попович:

«Сдержанная реакция НАТО в значительной степени объясняется реакцией Трампа на «малые ракеты». США являются военной основой НАТО, а когда Трамп называет Путина «другом», можно ли опираться на эту основу? В целом НАТО сейчас не готово к решительным действиям против России, и этот ракетный инцидент еще раз это показал».

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