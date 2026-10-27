Експерти попередили про ШІ-дезінформацію перед виборами у США — The Guardian

Перед проміжними виборами у США соціальні мережі заполонив безпрецедентний потік дезінформації, пов’язаної зі штучним інтелектом, заявляють експерти. На їхню думку, чимало таких публікацій можуть уникати модерації, тоді як платформи скоротили зусилля із захисту виборців від маніпулятивної інформації, повідомляє The Guardian.

Колишня інженерка Facebook і викривачка Френсіс Гауген зазначила, що ШІ суттєво здешевив інформаційні операції та дав змогу швидко створювати численні варіанти одного повідомлення. За її словами, контент можна трохи змінювати після кожного видалення, і деякі версії можуть проходити модерацію.

Фейки про кандидатів

У Техасі демократа Джеймса Таларіко, який балотується до Сенату США, неправдиво звинуватили в лікуванні у психіатричному закладі в Огайо. Насправді він узяв паузу в кампанії через грип. Його штаб оприлюднив відео з камер спостереження, на якому кандидат перебуває вдома в Техасі, а сам Таларіко заявив, що ніколи не був в Огайо.

Інститут цифрової демократії Америк простежив, як ця дезінформація змінилася після поширення в консервативних іспаномовних медіа: твердження про нібито госпіталізацію перетворилося на фейк про спробу самогубства. Керівниця організації Роберта Брага заявила, що правила платформ послідовніше застосовують до англомовного контенту, ніж до матеріалів іспанською.

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Республіканський опонент Таларіко Кен Пакстон також запускав передвиборчу рекламу зі згенерованими ШІ кадрами, на яких Таларіко, який навчається в пресвітеріанській семінарії, нібито переписує Біблію.

Обмежена модерація платформ

Meta вимагає від рекламодавців розкривати використання синтетичних зображень і ШІ-контенту у виборчій рекламі, а також забороняє матеріали з неправдивою інформацією про дату, місце або правила голосування. Водночас компанія обмежено модеруює політичні коментарі. У 2023 році YouTube припинив видаляти контент із неправдивими заявами про масові фальсифікації на виборах президента США 2020 року та інших попередніх президентських виборах.

Платформа X після придбання Ілоном Маском відмовилася від внутрішніх перевірок безпеки, замінивши їх програмою Community Notes. Її правила забороняють неправдиву інформацію про порядок голосування та схеми придушення явки, однак експерти вважають, що без належного застосування цих правил синтетичний контент, призначений для введення в оману, може поширюватися далі.

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