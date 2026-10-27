В Великобритании двум мужчинам предъявили обвинения в связи с предполагаемыми планами нападения на военную базу Фэрфорд в Англии, которой также пользуются американские военные. Как сообщает Der Spiegel, Королевская прокурорская служба обвиняет одного из мужчин в содействии иностранной разведывательной службе.

Суть обвинений

Второму мужчине вменяют умышленное проникновение в ограниченную зону безопасности с целью нанести ущерб интересам Соединенного Королевства. В конце сентября возле базы задержали нескольких мужчин, которых подозревали в подготовке террористического акта.

Авиабаза Фэрфорд расположена примерно в двух часах езды от Лондона. На базе были размещены около двенадцати американских бомбардировщиков B-1.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявления о возможной связи с Ираном

Премьер-министр Энди Бернем и британская контртеррористическая полиция заявляли, что за инцидентом с высокой вероятностью стоит Иран. Бернем сказал, что, по оценке властей, нападение, вероятнее всего, координировалось из Ирана и почти наверняка им руководил Корпус стражей исламской революции. Он также объявил о санкциях.

Всего в рамках расследования задержали шестерых мужчин, которые, по данным агентства, находятся на свободе на строгих условиях. В начале месяца Пентагон неожиданно вывел из Фэрфорда все дальние бомбардировщики. Президент США Дональд Трамп тогда говорил об угрозах, не приводя подробностей. The New York Times писала, что одной из причин передислокации могли быть опасения возможного иранского удара беспилотниками.

Читай нас в