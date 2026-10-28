В Польше министр юстиции и генеральный прокурор Вальдемар Журек заявил, что проверит, какие меры приняла прокуратура по делу о возможном установлении источников журналистов Wirtualna Polska. Об этом сообщает Interia. По словам Журека, об описанных действиях он узнал из СМИ и должен выяснить обстоятельства конкретного дела.

Расследование утечки информации

По данным Wirtualna Polska, прокуратура по заявлению сенатора Томаша Ленца ведет производство по факту передачи журналисту информации о медицинской процедуре его сына. Процедуру провели в марте в больнице города Александрув-Куявский.

Ранее появились сообщения о возможных нарушениях при оказании медицинской помощи, в частности об обходе стандартной процедуры регистрации в приемном отделении. После сообщений об этих возможных нарушениях Ленца исключили из «Гражданской коалиции».

Wirtualna Polska сообщила, что в июне редакция получила от полиции в Быдгоще письмо с просьбой раскрыть источники информации, использованной в апрельской публикации. Журналисты отказались, сославшись на нормы законодательства о прессе, которые позволяют информаторам сохранять анонимность.

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Телефон директора больницы

По данным Wirtualna Polska, в сентябре директора больницы в Александруве-Куявском Мариуша Трояновского вызвали для дачи показаний и приказали выдать телефон. Пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Быдгоще Агнешка Адамская-Оконьская подтвердила изданию, что телефон изъяли, поскольку, по мнению следователей, он мог использоваться для передачи информации. Других подробностей она не предоставила.

Wirtualna Polska также утверждает, что в постановлении о выдаче телефона были указаны данные ее репортера Михала Янчуры и номер его телефона. Прокуратура заверила редакцию, что биллинги журналиста не проверяли.

Журек подчеркнул, что адвокатская, журналистская и исповедальная тайны являются фундаментальными принципами, которых должно придерживаться демократическое государство. Он добавил, что сначала проверит, какие именно меры были применены в этом деле.

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