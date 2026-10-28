В Германии задержали белорусов за подготовку диверсий – Spiegel

Немецкие правоохранительные органы задержали двух граждан Беларуси по подозрению в организации диверсионных актов на юге страны в интересах российских спецслужб.

По данным следствия, задержанные мужчины в возрасте 39 и 50 лет находятся под стражей с начала октября 2026 года за планирование поджогов вблизи железнодорожных путей и линии электропередачи.

Кроме того, правоохранители проверяют причастность подозреваемых к поджогу промышленного парка в румынском городе Брашов 14 сентября, где расположен оборонный завод Carfil по производству гранатометов и боеприпасов. Румынская прокуратура, которая при поддержке Службы разведки Румынии (SRI) и Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) раскрыла управляемую из России диверсионную сеть, уже добивается экстрадиции обоих задержанных из Германии, а также арестованного по этому делу в Польше гражданина Украины.

Источник: Der Spiegel.

В Варшаве задержали гражданина Украины, которого подозревают в причастности к группе диверсантов, которая могла действовать в интересах России. По данным СМИ, группа пыталась поджечь оборонное предприятие Carfil в румынском городе Брашов.

Румынская разведка раскрыла сеть диверсантов, которых, по данным следствия, координировали из России. Их подозревают в причастности к попытке поджога оборонного завода Carfil в городе Брашов, произошедшей 14 сентября.

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