У Німеччині затримали білорусів за підготовку диверсій – Spiegel

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Німецькі правоохоронні органи затримали двох громадян Білорусі за підозрою в організації диверсійних актів на півдні країни в інтересах російських спецслужб.

За даними слідства, затримані чоловіки віком 39 та 50 років перебувають під вартою з початку жовтня 2026 року за планування підпалів поблизу залізничної колії та лінії електропередачі.

Крім того, правоохоронці перевіряють причетність підозрюваних до підпалу промислового парку в румунському місті Брашов 14 вересня, де розташований оборонний завод Carfil із виробництва гранатометів і боєприпасів. Румунська прокуратура, яка за підтримки Служби розвідки Румунії (SRI) та Управління боротьби з організованою злочинністю і тероризмом (DIICOT) викрила керовану з росії диверсійну мережу, вже домагається екстрадиції обох затриманих з Німеччини, а також заарештованого у цій справі в Польщі громадянина України.

Джерело: Der Spiegel.

У Варшаві затримали громадянина України, якого підозрюють у причетності до групи диверсантів, що могла діяти на користь Росії. За даними ЗМІ, група намагалася підпалити оборонне підприємство Carfil у румунському місті Брашов.

Румунська розвідка викрила мережу диверсантів, яких, за даними слідства, координували з Росії. Їх підозрюють у причетності до спроби підпалу оборонного заводу Carfil у місті Брашов, що сталася 14 вересня.

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