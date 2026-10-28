W Niemczech zatrzymano Białorusinów podejrzanych o przygotowywanie aktów sabotażu – Spiegel

Niemieckie organy ścigania zatrzymały dwóch obywateli Białorusi podejrzanych o organizowanie aktów sabotażu na południu kraju na zlecenie rosyjskich służb specjalnych.

Według danych śledztwa zatrzymani mężczyźni w wieku 39 i 50 lat przebywają w areszcie od początku października 2026 roku pod zarzutem planowania podpaleń w pobliżu torów kolejowych i linii elektroenergetycznych.

Ponadto organy ścigania sprawdzają, czy podejrzani są powiązani z podpaleniem parku przemysłowego w rumuńskim mieście Brașov 14 września, gdzie znajduje się zakład zbrojeniowy Carfil produkujący granatniki i amunicję. Rumuńska prokuratura, która przy wsparciu Rumuńskiej Służby Wywiadowczej (SRI) oraz Urzędu ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu (DIICOT) ujawniła kierowaną z Rosji sieć dywersyjną, ubiega się już o ekstradycję obu zatrzymanych z Niemiec, a także obywatela Ukrainy aresztowanego w tej sprawie w Polsce.

Źródło: Der Spiegel.

W Warszawie zatrzymano obywatela Ukrainy, którego podejrzewa się o przynależność do grupy sabotażystów, która mogła działać na rzecz Rosji. Według doniesień mediów grupa ta próbowała podpalić zakład zbrojeniowy Carfil w rumuńskim mieście Braszów.

Rumuński wywiad zdemaskował sieć sabotażystów, którzy – według ustaleń śledztwa – byli koordynowani z Rosji. Są oni podejrzani o udział w próbie podpalenia zakładu zbrojeniowego Carfil w Braszowie, do której doszło 14 września.

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