W Polsce minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek oświadczył, że sprawdzi, jakie działania podjęła prokuratura w sprawie możliwego ustalenia źródeł dziennikarzy Wirtualnej Polski. Informuje o tym Interia. Według Żurka o opisanych działaniach dowiedział się z mediów i musi ustalić okoliczności konkretnej sprawy.

Śledztwo w sprawie wycieku informacji

Według Wirtualnej Polski prokuratura, po zawiadomieniu senatora Tomasza Lenza, prowadzi postępowanie w sprawie przekazania dziennikarzowi informacji o procedurze medycznej jego syna. Procedurę przeprowadzono w marcu w szpitalu w mieście Aleksandrów Kujawski.

Wcześniej pojawiły się doniesienia o możliwych naruszeniach podczas udzielania pomocy medycznej, w tym o ominięciu standardowej procedury rejestracji na izbie przyjęć. Po doniesieniach o tych możliwych naruszeniach Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej.

Wirtualna Polska podała, że w czerwcu redakcja otrzymała od policji w Bydgoszczy pismo z prośbą o ujawnienie źródeł informacji wykorzystanych w kwietniowej publikacji. Dziennikarze odmówili, powołując się na przepisy prawa prasowego, które pozwalają informatorom zachować anonimowość.

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Telefon dyrektora szpitala

Według Wirtualnej Polski we wrześniu dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski, został wezwany do złożenia zeznań i nakazano mu wydać telefon. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Agnieszka Adamska-Okońska potwierdziła redakcji, że telefon został zabezpieczony, ponieważ zdaniem śledczych mógł być wykorzystywany do przekazywania informacji. Nie podała innych szczegółów.

Wirtualna Polska twierdzi również, że w postanowieniu o wydaniu telefonu wskazano dane jej reportera Michała Janczury oraz jego numer telefonu. Prokuratura zapewniła redakcję, że nie sprawdzano billingów dziennikarza.

Żurek podkreślił, że tajemnice adwokacka, dziennikarska i spowiedzi są fundamentalnymi zasadami, których musi przestrzegać demokratyczne państwo. Dodał, że najpierw sprawdzi, jakie dokładnie środki zastosowano w tej sprawie.

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