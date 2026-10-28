波兰司法部长兼总检察长瓦尔德马尔·Żurek表示，他将审查检察机关在可能查明Wirtualna Polska记者消息来源一案中采取了哪些措施。Interia对此报道。Żurek表示，他是从媒体获悉上述行动的，必须查明具体案件的情况。

信息泄露调查

据Wirtualna Polska报道，检察机关根据参议员托马什·伦茨的申诉，就向一名记者提供其儿子医疗程序相关信息一事展开调查。该程序于3月在亚历山德鲁夫-库亚夫斯基市的一家医院进行。

此前有报道称，在提供医疗服务过程中可能存在违规行为，其中包括绕过急诊接收部门的标准登记程序。在这些可能违规行为的报道出现后，伦茨被逐出“公民联盟”。

Wirtualna Polska报道，6月该编辑部收到比得哥什警方来信，要求披露4月一篇报道中使用的信息来源。记者援引新闻法规定拒绝，该规定允许消息人士保持匿名。

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医院院长的手机

据Wirtualna Polska报道，9月，亚历山德鲁夫-库亚夫斯基医院院长马柳什·特罗亚诺夫斯基被传唤作证，并被要求交出手机。比得哥什地区检察院发言人阿格涅什卡·阿达姆斯卡-奥孔斯卡向该媒体证实，手机被扣押，因为调查人员认为它可能被用于传递信息。她没有提供其他细节。

Wirtualna Polska还称，交出手机的决定中载有该媒体记者米哈乌·扬丘拉的个人资料及其电话号码。检察机关向编辑部保证，没有查看该记者的通话记录。

Żurek强调，律师保密、新闻保密和告解保密是民主国家必须遵守的基本原则。他补充说，自己将首先核查本案究竟采取了哪些措施。

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