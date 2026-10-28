Арно Вентеру предъявили 11 обвинений в Огайо — Daily Maverick

В американском штате Огайо Арно Вентеру предъявили 11 обвинений по уголовному делу, связанному с материалами сексуального характера с участием несовершеннолетних. Как сообщает Daily Maverick, судебная запись касается мужчины из Южной Африки, находившегося в США.

Перечень обвинений

В карточке уголовного дела штата Огайо указаны пять обвинений по статье 2907.322.A(1), которая касается материалов сексуального характера с участием несовершеннолетнего. Еще пять эпизодов квалифицированы по статье 2907.323.A(1) — незаконное использование несовершеннолетнего в материалах или представлении, ориентированных на обнаженность.

Одиннадцатое обвинение касается владения орудиями преступления по статье 2923.24.A. Делу присвоен номер CR-26-716715-A; его статус в судебной карточке указан как открытый.

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Ход дела

Согласно судебной записи, Вентера арестовали 16 октября, а 21 октября 2026 года по делу вынесли обвинительный акт. Залог установили в размере 5 тысяч долларов, а 26 октября в карточке зафиксировали внесение наличных от имени Арно Вентера.

Досудебная конференция по делу назначена на 3 ноября 2026 года в судебном центре. Предъявление обвинений не означает установления вины: ее должен определить суд.

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