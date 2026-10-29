В Швеции спикер парламента Андреас Норлен объявил, что лидер Партии центра Элизабет Танд Рингквист будет выдвинута кандидатом на пост премьер-министра. Голосование парламента по ее кандидатуре запланировано на вторник на 13:00 по местному времени, сообщает Anadolu Agency.

Голосование парламента

Танд Рингквист согласилась баллотироваться, хотя ранее не стремилась возглавить правительство. Норлен объяснил, что выдвижение должно ускорить переговоры между партиями и усилить давление для поиска решения о формировании нового правительства.

Если парламент отклонит ее кандидатуру, лидер Умеренной партии Ульф Кристерссон получит неделю, чтобы изучить возможность сформировать правительство.

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Поиск центристской коалиции

19 октября Танд Рингквист поручили оценить перспективы центристской коалиции во главе с лидером социал-демократов Магдаленой Андерссон. В понедельник она сообщила спикеру, что такой формат не имеет достаточной поддержки.

По словам Танд Рингквист, предложенная коалиция могла бы объединить Партию центра, социал-демократов, христианских демократов, Партию зеленых и либералов. Она подчеркнула, что ее первоначальная задача заключалась в оценке возможности правительства под руководством Андерссон, а не в стремлении самой занять пост премьер-министра.

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