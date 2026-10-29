W Szwecji przewodniczący parlamentu Andreas Norlén ogłosił, że liderka Partii Centrum Elisabeth Thand Ringqvist zostanie nominowana jako kandydatka na stanowisko premierki. Głosowanie parlamentu w sprawie jej kandydatury zaplanowano na wtorek na godz. 13:00 czasu lokalnego, informuje Anadolu Agency.

Głosowanie parlamentu

Thand Ringqvist zgodziła się kandydować, choć wcześniej nie dążyła do objęcia kierownictwa rządu. Norlén wyjaśnił, że nominacja ma przyspieszyć negocjacje między partiami i zwiększyć presję na znalezienie rozwiązania w sprawie utworzenia nowego rządu.

Jeśli parlament odrzuci jej kandydaturę, lider Partii Umiarkowanej Ulf Kristersson będzie miał tydzień na zbadanie możliwości utworzenia rządu.

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Poszukiwanie centrowej koalicji

19 października Thand Ringqvist powierzono ocenę perspektyw centrowej koalicji kierowanej przez liderkę socjaldemokratów Magdalenę Andersson. W poniedziałek poinformowała przewodniczącego parlamentu, że taki format nie ma wystarczającego poparcia.

Według Thand Ringqvist proponowana koalicja mogłaby połączyć Partię Centrum, socjaldemokratów, chadeków, Partię Zielonych i liberałów. Podkreśliła, że jej początkowym zadaniem była ocena możliwości powołania rządu pod kierownictwem Andersson, a nie dążenie do objęcia stanowiska premierki.

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