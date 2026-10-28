Arno Venter usłyszał 11 zarzutów w Ohio — Daily Maverick

W amerykańskim stanie Ohio Arno Venter usłyszał 11 zarzutów w sprawie karnej związanej z materiałami o charakterze seksualnym z udziałem osób nieletnich. Jak informuje Daily Maverick, zapis sądowy dotyczy mężczyzny z Republiki Południowej Afryki, który przebywał w Stanach Zjednoczonych.

Lista zarzutów

W karcie sprawy karnej stanu Ohio wskazano pięć zarzutów na podstawie artykułu 2907.322.A(1), który dotyczy materiałów o charakterze seksualnym z udziałem osoby nieletniej. Kolejne pięć czynów zakwalifikowano na podstawie artykułu 2907.323.A(1) — nielegalne wykorzystanie osoby nieletniej w materiałach lub przedstawieniu ukierunkowanych na nagość.

Jedenasty zarzut dotyczy posiadania narzędzi przestępstwa na podstawie artykułu 2923.24.A. Sprawie nadano numer CR-26-716715-A; jej status w karcie sądowej wskazano jako otwarty.

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Przebieg sprawy

Zgodnie z zapisem sądowym Venter został aresztowany 16 października, a 21 października 2026 roku w sprawie wydano akt oskarżenia. Kaucję ustalono na 5 tys. dolarów, a 26 października w karcie odnotowano wpłatę gotówkową w imieniu Arno Ventera.

Konferencję przedprocesową w sprawie wyznaczono na 3 listopada 2026 roku w centrum sądowym. Postawienie zarzutów nie oznacza ustalenia winy; musi ją określić sąd.

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