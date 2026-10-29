Sąd arbitrażowy w Moskwie wszczął postępowanie upadłościowe wobec spółki „Tradeproject”, której ostatecznym beneficjentem jest ukraiński polityk prorosyjski Wiktor Medwedczuk, ojciec chrzestny rosyjskiego dyktatora Władimira Putina. Inicjatorem postępowania jest Moskiewski Bank Kredytowy, który jest powiązany ze strukturami „Rosniefti”.

Zgodnie z dokumentami sądowymi w lutym 2024 roku spółka „Tradeproekt” otrzymała od banku kredyt w wysokości 2,02 mld rubli pod zastaw własnego majątku. Następnie spółka naruszyła zobowiązania kredytowe. W czerwcu 2026 roku bank zwrócił się do sądu z wnioskiem o wyegzekwowanie od kredytobiorcy kwoty 2,68 mld rubli, łącznie z zaległymi odsetkami.

Sąd wszczął wobec spółki procedurę nadzoru — jest to początkowy etap postępowania upadłościowego. Tymczasowy zarządca ma za zadanie sprawdzić dokumentację i ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa.

W 2023 roku powiązana z Medvedczukiem firma „Tradeproject” stała się właścicielem sieci stacji benzynowych w obwodach tiumenskich, kurgańskich i lipieckich w Rosji. Jak informowały wcześniej media, firma uzyskała te aktywa między innymi w wyniku raiderowskich przejęć przy wsparciu bojowników Rosgwardii.

Pomimo nabycia sieci stacji benzynowych przedsiębiorstwo nadal przynosiło straty. W 2025 roku stacje benzynowe należące do Medwedczuka również borykały się z niedoborem paliwa w związku z ukraińskimi atakami dronów na rosyjskie rafinerie ropy naftowej.

Informacje te pochodzą z rosyjskich mediów propagandowych.

Przypomnijmy, że do sądu trafiła sprawa dotycząca „rury Medvedczuka” w związku z praniem 29 mln euro.

Ambasada Ukrainy w Serbii domaga się od władz tego bałkańskiego kraju zakazania działalności przedstawicielstwa „kumpla Putina” Wiktora Medvedczuka.