В Огайо Арно Вентеру висунули 11 обвинувачень — Daily Maverick

В американському штаті Огайо Арно Вентеру висунуто 11 обвинувачень у кримінальній справі, пов’язаній із матеріалами сексуального характеру за участю неповнолітніх. Як повідомляє Daily Maverick, судовий запис стосується чоловіка з Південної Африки, який перебував у США.

Перелік обвинувачень

У картці кримінальної справи штату Огайо зазначено п’ять обвинувачень за статтею 2907.322.A(1), яка стосується матеріалів сексуального характеру за участю неповнолітнього. Ще п’ять епізодів кваліфіковано за статтею 2907.323.A(1) — незаконне використання неповнолітнього в матеріалах або виставі, орієнтованих на оголеність.

Одинадцяте обвинувачення стосується володіння знаряддями злочину за статтею 2923.24.A. Справі присвоєно номер CR-26-716715-A; її статус у судовій картці вказано як відкритий.

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Перебіг справи

Згідно із судовим записом, Вентера заарештували 16 жовтня, а 21 жовтня 2026 року у справі винесли обвинувальний акт. Заставу встановили у розмірі 5 тисяч доларів, а 26 жовтня в картці зафіксовано внесення коштів готівкою від імені Арно Вентера.

Досудову конференцію у справі призначено на 3 листопада 2026 року в судовому центрі. Висунення обвинувачень не означає встановлення вини: її має визначити суд.

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