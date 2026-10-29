В Соломенском районе Киева пытались незаконно присвоить землю на сумму почти 15 млн грн

В Киеве по иску прокуратуры суд аннулировал регистрацию права собственности на несуществующую недвижимость и земельный участок, на котором якобы располагалось здание. Это позволило предотвратить выбытие из коммунальной собственности земли стоимостью более 14,5 млн грн.

Речь идет об участке площадью 0,29 га на улице Медовой в Соломенском районе столицы. Соломенская окружная прокуратура установила, что частное общество незаконно зарегистрировало право собственности на объект недвижимости площадью 25,4 кв. м.

При этом этого здания фактически не существовало. Его не вводили в эксплуатацию, а разрешительные документы на строительство не выдавали и не регистрировали. Отсутствие каких-либо сооружений на участке подтвердили осмотр территории и анализ спутниковых снимков за последние 25 лет.

Регистрация права собственности на несуществующее здание была направлена на создание искусственных оснований для получения коммунальной земли на внеконкурентных условиях. В результате в Государственном земельном кадастре был незаконно сформирован и зарегистрирован земельный участок с целевым назначением «для строительства и обслуживания административных зданий, офисных зданий компаний, занимающихся предпринимательской деятельностью, связанной с получением прибыли».

Впрочем, получить земельный участок в пользование владельцы «недвижимости» не успели.

Суд согласился с доводами прокуратуры и отменил государственную регистрацию права собственности на несуществующий объект недвижимого имущества и государственную регистрацию земельного участка. Таким образом, прокуратура предотвратила возможное выбытие земельного участка из коммунальной собственности. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. В Хмельницкой области адвокат и двое чиновников незаконно присвоили коммунальные земли. В Киеве будут судить участников земельной аферы на сумму свыше 22 млн грн. В Житомирской области преступники присвоили почти сотню гектаров земли.

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