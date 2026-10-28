Нидерланды вместе с партнерами в Европейском союзе работают над защитой независимости Международного уголовного суда (МУС) в условиях санкций Соединенных Штатов. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен.

«Вместе с нашими партнерами в ЕС мы продолжаем работать над защитой независимости МУС перед лицом санкций», — написал Берендсен в социальной сети X. По данным Anadolu Agency, он также обсудил с еврокомиссаром Марией Луиш Албукерке роль Европейской комиссии в поддержке суда.

Поддержка работы суда

По словам Берендсена, собеседники подчеркнули важность того, чтобы операторы из ЕС и далее предоставляли услуги МУС.

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Санкции Вашингтона

Вашингтон ввел санкции против МУС 9 октября — через несколько часов после того, как бывшая судья суда Нави Пиллэй стала лауреаткой Нобелевской премии мира 2026 года. МУС отверг санкции, назвав их атакой на верховенство права, и призвал государства-участники принять меры для обеспечения дальнейшей работы суда.

Пиллэй, южноафриканская юристка, работала в Апелляционной палате МУС в 2003–2008 годах. Санкциям предшествовало усиление давления США на суд после выдачи в ноябре 2024 года ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта по делу о военных преступлениях в Газе. В августе Вашингтон уже вводил санкции в отношении судей и прокуроров МУС, в том числе председательницы суда Томоко Аканэ.

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