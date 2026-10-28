Нідерланди та партнери в ЄС працюють над захистом незалежності МКС — Anadolu Agency

Нідерланди разом із партнерами в Європейському Союзі працюють над захистом незалежності Міжнародного кримінального суду (МКС) в умовах санкцій Сполучених Штатів. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен.

«Разом з нашими партнерами в ЄС ми продовжуємо працювати над захистом незалежності МКС перед обличчям санкцій», — написав Берендсен у соцмережі X. За даними Anadolu Agency, він також обговорив із єврокомісаркою Марією Луїш Албукерке роль Європейської комісії у підтримці суду.

Підтримка роботи суду

За словами Берендсена, співрозмовники наголосили на важливості того, щоб оператори з ЄС і надалі надавали послуги МКС.

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Санкції Вашингтона

Вашингтон запровадив санкції проти МКС 9 жовтня — через кілька годин після того, як колишня суддя суду Наві Піллей стала лауреаткою Нобелівської премії миру 2026 року. МКС відкинув санкції, назвавши їх атакою на верховенство права, та закликав держави-учасниці вжити заходів для забезпечення подальшої роботи суду.

Піллей, південноафриканська юристка, працювала в Апеляційній палаті МКС у 2003–2008 роках. Санкціям передувало посилення тиску США на суд після видачі в листопаді 2024 року ордерів на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта у справі про воєнні злочини в Газі. У серпні Вашингтон уже запроваджував санкції щодо суддів і прокурорів МКС, зокрема президентки суду Томоко Акане.

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