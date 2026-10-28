Niderlandy wraz z partnerami w Unii Europejskiej pracują nad ochroną niezależności Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w obliczu sankcji Stanów Zjednoczonych. Poinformował o tym minister spraw zagranicznych Niderlandów Tom Berendsen.

„Wraz z naszymi partnerami z UE nadal pracujemy nad ochroną niezależności MTK w obliczu sankcji” — napisał Berendsen w serwisie społecznościowym X. Jak podaje Anadolu Agency, omówił on również z komisarz europejską Marią Luís Albuquerque rolę Komisji Europejskiej we wspieraniu trybunału.

Wsparcie dla pracy trybunału

Według Berendsena rozmówcy podkreślili znaczenie dalszego świadczenia usług na rzecz MTK przez operatorów z UE.

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Sankcje Waszyngtonu

Waszyngton nałożył sankcje na MTK 9 października — kilka godzin po tym, jak była sędzia trybunału Navi Pillay została laureatką Pokojowej Nagrody Nobla w 2026 roku. MTK odrzucił sankcje, nazywając je atakiem na praworządność, i wezwał państwa strony do podjęcia działań w celu zapewnienia dalszego funkcjonowania trybunału.

Pillay, południowoafrykańska prawniczka, pracowała w Izbie Apelacyjnej MTK w latach 2003–2008. Sankcje poprzedziło nasilenie presji USA na trybunał po wydaniu w listopadzie 2024 roku nakazów aresztowania premiera Izraela Binjamina Netanjahu i byłego ministra obrony Joawa Gallanta w sprawie zbrodni wojennych w Gazie. W sierpniu Waszyngton już nałożył sankcje na sędziów i prokuratorów MTK, w tym na przewodniczącą trybunału Tomoko Akane.

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