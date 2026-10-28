荷兰正与欧盟伙伴共同努力，在美国制裁的背景下保护国际刑事法院（ICC）的独立性。荷兰外交大臣汤姆·贝伦森表示。

贝伦森在社交平台X上写道：“我们与欧盟伙伴一道，继续努力在制裁面前保护国际刑事法院的独立性。”据阿纳多卢通讯社报道，他还与欧盟委员玛丽亚·路易斯·阿尔布开克讨论了欧盟委员会在支持该法院方面的作用。

支持法院工作

贝伦森表示，双方强调，欧盟运营商继续向国际刑事法院提供服务十分重要。

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华盛顿的制裁

华盛顿于10月9日对国际刑事法院实施制裁——数小时后，该法院前法官纳维·皮莱成为2026年诺贝尔和平奖获得者。国际刑事法院拒绝接受制裁，称其为对法治的攻击，并呼吁缔约国采取措施，确保法院继续运作。

皮莱是一名南非律师，2003年至2008年在国际刑事法院上诉分庭任职。在法院于2024年11月就加沙战争罪案对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特签发逮捕令后，美国加大了对该法院的施压，制裁在此之后出台。8月，华盛顿已对国际刑事法院的法官和检察官实施制裁，其中包括该法院院长赤根智子。

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