Из-за войны в Иране круизный лайнер прервал кругосветное путешествие и высадил пассажиров

Компания Villa Vie Residences приостановила кругосветное путешествие своего круизного лайнера Villa Vie Odyssey, который более двух лет непрерывно путешествовал по миру и стал домом для его пассажиров. Судно остановилось в Камбодже, где пассажиров высадили на берег.

Причиной такого решения стало рост стоимости топлива на фоне войны в Иране и перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.

В компании пояснили, что с конца февраля, когда началась война, пытались экономить топливо: замедлили маршрут и дольше стояли в портах. Однако этого оказалось недостаточно, и покрывать убытки дальше компания не может.

По её данным, ежемесячные расходы на топливо в расчёте на одну каюту выросли примерно с $1800 до $8000 в некоторых частях Азии, которая в значительной степени зависит от энергоносителей с Ближнего Востока. Переложить все эти расходы на жильцов, как отметили в компании, нереально.

В ближайшие два месяца Villa Vie Residences будет пытаться провести реструктуризацию и привлечь новые средства, но признает, что результат не гарантирован. Пока что компания ищет для пассажиров временное жилье.

Многие пассажиры купили каюты на лайнере, чтобы жить там постоянно. Пятилетнее проживание стоило от $59 999, собственная каюта навсегда — от $119 999. Кроме того, жильцы ежемесячно платили от $3299 до $9500 за питание, интернет, уборку и медицинскую помощь. Лайнер должен был побывать более чем в 400 местах по всему миру.

Одна из жительниц, Холли Хеннесси, которая жила на лайнере со своим котом с самого начала путешествия, рассказала, что о высадке пассажиров предупредили менее чем за сутки. Впрочем, по её словам, к этому шло: ещё в мае жильцов попросили доплатить за топливо, а на борту экономили на кондиционировании.

«Так, как это было устроено, это не могло длиться долго. Но это не умаляет воспоминаний, приключений, тех особых моментов, когда ты был настоящим гражданином мира», — сказала она.

Об этом пишет CNN.

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