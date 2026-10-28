由于伊朗爆发战争，一艘邮轮中断了环球航行，并将乘客送上岸

Villa Vie Residences公司暂停了其邮轮“Villa Vie Odyssey”号的环球航行。该邮轮已连续两年多环游世界，并成为乘客们的“家”。该船在柬埔寨停靠，乘客们在此下船。

做出这一决定的原因是，受伊朗战争影响，燃油价格上涨，且霍尔木兹海峡的航运受到干扰。

该公司解释称，自2月底战争爆发以来，他们一直试图节约燃油：放缓航行速度，并在港口停留更长时间。然而，这些措施仍显不足，公司已无力继续承担损失。

据该公司数据显示，在高度依赖中东能源的亚洲部分地区，按每间客舱计算的月均燃油成本已从约1800美元飙升至8000美元。 该公司指出，将所有这些成本转嫁给乘客是不现实的。

未来两个月，Villa Vie Residences将尝试进行重组并筹集新资金，但承认结果尚不确定。目前，该公司正在为乘客寻找临时住所。

许多乘客购买了邮轮上的舱房，打算长期居住。五年居住权的费用从59,999美元起，永久拥有独立舱房的费用则从119,999美元起。 此外，住客每月需支付3299至9500美元，用于餐饮、网络、保洁及医疗服务。该邮轮原计划造访全球400多个地点。

其中一位乘客霍莉·亨内西（Holly Hennessy）自旅程伊始便与爱猫一同居住在邮轮上，她透露，船方在乘客下船前不到一天才发出通知。 不过，据她所说，这其实早有征兆：早在5月，船上居民就被要求额外支付燃油费，而且船上还节省了空调费用。

“以当时的情况来看，这种状态不可能持续太久。但这丝毫不减损那些回忆、那些冒险经历，以及那些让你真正成为世界公民的特别时刻，”她说。

CNN对此进行了报道。

在中国，新邮轮“世纪愿景号”（Century Vision）已启程进行首航。

世界上最大的邮轮将在投入运营前被拆解。

在维也纳，一艘邮轮撞上了船闸，造成14名乘客受伤。

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