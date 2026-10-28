Firma Villa Vie Residences zawiesiła podróż dookoła świata swojego statku wycieczkowego „Villa Vie Odyssey”, który przez ponad dwa lata nieprzerwanie przemierzał świat i stał się domem dla swoich pasażerów. Statek zatrzymał się w Kambodży, gdzie pasażerowie zostali wysadzeni na ląd.

Przyczyną tej decyzji był wzrost cen paliwa w związku z wojną w Iranie oraz utrudnienia w żegludze przez Cieśninę Ormuz.

W firmie wyjaśniono, że od końca lutego, kiedy rozpoczęła się wojna, starano się oszczędzać paliwo: spowolniono trasę i dłużej postojono w portach. Okazało się to jednak niewystarczające, a firma nie jest w stanie dalej pokrywać strat.

Według danych firmy miesięczne wydatki na paliwo w przeliczeniu na jedną kabinę wzrosły z około 1800 do 8000 dolarów w niektórych częściach Azji, która w znacznym stopniu jest uzależniona od surowców energetycznych z Bliskiego Wschodu. Przeniesienie wszystkich tych kosztów na pasażerów, jak zaznaczyła firma, jest nierealne.

W ciągu najbliższych dwóch miesięcy Villa Vie Residences będzie próbowała przeprowadzić restrukturyzację i pozyskać nowe środki, ale przyznaje, że wynik nie jest gwarantowany. Na razie firma poszukuje dla pasażerów tymczasowego zakwaterowania.

Wielu pasażerów kupiło kabiny na statku, aby mieszkać tam na stałe. Pięcioletni pobyt kosztował od 59 999 dolarów, a własna kabina na zawsze — od 119 999 dolarów. Ponadto mieszkańcy płacili co miesiąc od 3 299 do 9 500 dolarów za wyżywienie, internet, sprzątanie i opiekę medyczną. Statek miał zawinąć do ponad 400 miejsc na całym świecie.

Jedna z mieszkanek, Holly Hennessy, która mieszkała na statku wraz ze swoim kotem od samego początku podróży, opowiedziała, że o wysadzeniu pasażerów poinformowano ich z mniej niż dobowym wyprzedzeniem. Jednak, jak twierdzi, dało się to przewidzieć: już w maju poproszono mieszkańców o dopłatę za paliwo, a na pokładzie oszczędzano na klimatyzacji.

„Sposób, w jaki to wszystko zostało zorganizowane, nie pozwalał na długotrwałe funkcjonowanie. Nie umniejsza to jednak wspomnień, przygód i tych wyjątkowych chwil, kiedy czułeś się prawdziwym obywatelem świata” – powiedziała.

O tym pisze CNN.

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