У Британії двох чоловіків обвинувачують через плани нападу на базу Ферфорд — Der Spiegel

У Великій Британії двом чоловікам висунули обвинувачення у зв’язку з імовірними планами нападу на військову базу Ферфорд в Англії, якою також користуються американські військові. Як повідомляє Der Spiegel, прокуратура Crown Prosecution Service обвинувачує одного з чоловіків у сприянні іноземній розвідувальній службі.

Суть обвинувачень

Другому чоловікові закидають умисний вхід до обмеженої зони безпеки з метою зашкодити інтересам Сполученого Королівства. Наприкінці вересня поблизу бази затримали кількох чоловіків, яких підозрювали у підготовці терористичного акту.

Авіабаза Ферфорд розташована приблизно за дві години їзди від Лондона. На базі було розміщено близько дванадцяти американських бомбардувальників B-1.

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Заяви щодо можливого зв’язку з Іраном

Прем’єр-міністр Енді Бернем і британська антитерористична поліція заявляли, що за інцидентом із високою ймовірністю стоїть Іран. Бернем сказав, що, за оцінкою влади, напад найімовірніше координували з Ірану, а майже напевно ним керував Корпус вартових ісламської революції. Він також оголосив про санкції.

Загалом у межах розслідування затримали шістьох чоловіків, які, за даними агентства, перебувають на волі за суворих умов. На початку місяця Пентагон несподівано вивів із Ферфорда всі далекі бомбардувальники. Президент США Дональд Трамп тоді говорив про загрози, не наводячи подробиць. The New York Times писала, що однією з причин передислокації могли бути побоювання можливого іранського удару безпілотниками.

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