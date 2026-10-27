W Wielkiej Brytanii dwóm mężczyznom postawiono zarzuty w związku z domniemanymi planami ataku na bazę wojskową Fairford w Anglii, z której korzystają również amerykańskie siły zbrojne. Jak podaje Der Spiegel, Crown Prosecution Service oskarża jednego z mężczyzn o pomoc zagranicznej służbie wywiadowczej.

Istota zarzutów

Drugiemu mężczyźnie zarzuca się umyślne wejście do ograniczonej strefy bezpieczeństwa w celu zaszkodzenia interesom Zjednoczonego Królestwa. Pod koniec września w pobliżu bazy zatrzymano kilku mężczyzn podejrzewanych o przygotowywanie aktu terrorystycznego.

Baza lotnicza Fairford znajduje się około dwóch godzin jazdy od Londynu. W bazie stacjonowało około dwunastu amerykańskich bombowców B-1.

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Oświadczenia dotyczące możliwego związku z Iranem

Premier Andy Burnham i brytyjska policja antyterrorystyczna oświadczyli, że za incydentem z wysokim prawdopodobieństwem stoi Iran. Burnham powiedział, że według oceny władz atak najprawdopodobniej był koordynowany z Iranu i niemal na pewno kierował nim Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Ogłosił również sankcje.

Łącznie w ramach śledztwa zatrzymano sześciu mężczyzn, którzy według agencji przebywają na wolności pod rygorystycznymi warunkami. Na początku miesiąca Pentagon niespodziewanie wycofał z Fairford wszystkie bombowce dalekiego zasięgu. Prezydent USA Donald Trump mówił wówczas o zagrożeniach, nie podając szczegółów. The New York Times pisał, że jedną z przyczyn przerzutu mogły być obawy przed możliwym irańskim atakiem dronów.

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