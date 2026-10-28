Путин призвал африканские авиакомпании летать в Россию и пообещал стимулировать туризм

Российский диктатор Владимир Путин предложил африканским авиакомпаниям начать полеты в Россию, заявив, что это будет способствовать развитию туристической отрасли.

«Это станет дополнительным стимулом и для развития туризма», — заявил Путин.

Предложение российского президента предусматривает расширение авиасообщения между Россией и африканскими странами. В то же время Путин не уточнил, какие именно авиакомпании могут запустить рейсы, из каких стран они будут выполняться и достигли ли стороны конкретных договоренностей.

Инициатива прозвучала на фоне попыток Москвы развивать сотрудничество с африканскими государствами в экономической, гуманитарной и туристической сферах.

В ходе саммита российский диктатор также пообещал африканским лидерам «сформировать многополярный мир». В то же время он признал, что этот процесс проходит «трудно».

Таким образом, в ходе форума «Россия — Африка» Путин поднял вопросы как о расширении авиасообщения, так и о формировании нового международного порядка. Однако конкретных деталей относительно возможных авиарейсов и практических шагов по реализации озвученных инициатив он не привёл.

Об этом он заявил в ходе экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка».

Напомним, российский диктатор Владимир Путин принимает в Москве десятки африканских лидеров, чтобы углубить связи со странами континента и усилить влияние России. Значение Африки для Москвы возросло после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Напомним, Россия активизировала поиск наемников в африканских странах, в частности в Зимбабве и Бурунди. По данным Bloomberg со ссылкой на презентацию украинских спецслужб, Москва пытается привлекать людей из стран со слабыми демократическими институтами и ограниченной свободой прессы.

Граждане африканских стран, которые воевали на стороне России и попали в украинский плен, обратились к участникам саммита «Россия — Африка» в Москве. Они просят помочь им вернуться домой. По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, с начала полномасштабного вторжения в украинский плен попали граждане 18 африканских государств, однако Россия до сих пор не вернула ни одного иностранного военнопленного в рамках обмена.

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