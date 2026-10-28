俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京提议非洲航空公司开通飞往俄罗斯的航线，并表示这将有助于旅游业的发展。

“这也将成为推动旅游业发展的额外动力，”普京表示。

俄罗斯总统的提议旨在扩大俄罗斯与非洲各国之间的航空往来。不过，普京并未具体说明哪些航空公司可以开通航班、航班将从哪些国家起飞，以及各方是否已达成具体协议。

该倡议出台的背景是，莫斯科正试图在经济、人道主义和旅游领域与非洲国家开展合作。

在峰会上，这位俄罗斯独裁者还向非洲领导人承诺将“构建多极世界”。但他同时也承认，这一进程“进展艰难”。

因此，在“俄罗斯—非洲”论坛期间，普京既提出了扩大航空通航的问题，也谈到了构建新国际秩序的问题。然而，他并未就可能开通的航班以及落实上述倡议的具体措施提供任何细节。

他在“俄罗斯—非洲”经济与人道主义论坛上发表了上述讲话。

需要指出的是，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京正在莫斯科接待数十位非洲领导人，旨在深化与非洲各国的联系并增强俄罗斯的影响力。 自2022年俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来，非洲对莫斯科的重要性日益凸显。

需要指出的是，俄罗斯已加紧在非洲各国，特别是津巴布韦和布隆迪，招募雇佣兵。 据彭博社援引乌克兰情报部门简报称，莫斯科正试图招募来自民主制度薄弱、新闻自由受限国家的公民。

那些曾站在俄罗斯一边参战、随后被乌克兰俘虏的非洲国家公民，向在莫斯科举行的“俄罗斯—非洲”峰会与会者发出了呼吁。他们请求帮助他们返回家园。 据战俘处理协调总部数据显示，自全面入侵开始以来，已有来自18个非洲国家的公民被乌克兰俘虏，但俄罗斯迄今尚未在战俘交换中归还任何一名外国战俘。

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