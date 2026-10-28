Rosyjski dyktator Władimir Putin zaproponował afrykańskim liniom lotniczym rozpoczęcie lotów do Rosji, twierdząc, że przyczyni się to do rozwoju branży turystycznej.

„Będzie to dodatkowy bodziec dla rozwoju turystyki” – powiedział Putin.

Propozycja rosyjskiego prezydenta zakłada rozszerzenie połączeń lotniczych między Rosją a krajami afrykańskimi. Jednocześnie Putin nie sprecyzował, które konkretnie linie lotnicze mogą uruchomić loty, z jakich krajów będą one realizowane oraz czy strony osiągnęły konkretne porozumienia.

Inicjatywa ta pojawiła się w kontekście starań Moskwy o rozwijanie współpracy z państwami afrykańskimi w sferze gospodarczej, humanitarnej i turystycznej.

Podczas szczytu rosyjski dyktator obiecał również afrykańskim przywódcom „stworzenie wielobiegunowego świata”. Jednocześnie przyznał, że proces ten przebiega „trudno”.

Tak więc podczas forum „Rosja–Afryka” Putin poruszył kwestię zarówno rozszerzenia połączeń lotniczych, jak i kształtowania nowego porządku międzynarodowego. Nie podał jednak konkretnych szczegółów dotyczących ewentualnych lotów ani praktycznych kroków w celu realizacji zapowiedzianych inicjatyw.

Wypowiedział się na ten temat podczas forum gospodarczego i humanitarnego „Rosja – Afryka”.

Przypomnijmy, że rosyjski dyktator Władimir Putin gości w Moskwie dziesiątki afrykańskich przywódców, aby pogłębić więzi z krajami tego kontynentu i wzmocnić wpływy Rosji. Znaczenie Afryki dla Moskwy wzrosło po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Przypomnijmy, że Rosja zintensyfikowała poszukiwania najemników w krajach afrykańskich, w szczególności w Zimbabwe i Burundi. Według danych agencji Bloomberg, powołującej się na prezentację ukraińskich służb specjalnych, Moskwa stara się pozyskiwać osoby z krajów o słabych instytucjach demokratycznych i ograniczonej wolności prasy.

Obywatele krajów afrykańskich, którzy walczyli po stronie Rosji i trafili do ukraińskiej niewoli, zwrócili się do uczestników szczytu „Rosja–Afryka” w Moskwie. Proszą o pomoc w powrocie do domu. Według danych Sztabu Koordynacyjnego ds. Postępowania z Jeńcami Wojennymi od początku pełnej inwazji do ukraińskiej niewoli trafili obywatele 18 państw afrykańskich, jednak Rosja do tej pory nie zwróciła ani jednego zagranicznego jeńca wojennego w ramach wymiany.

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