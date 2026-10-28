Столкновение скоростных поездов в Испании унесло не менее 64 жизней — The Independent
В Испании не менее 64 человек погибли в результате столкновения двух скоростных поездов на участке между городами Урда и Лос-Йебенес недалеко от Толедо. По данным The Independent, авария произошла на равнинном участке железнодорожного пути, окружённом полями. От удара несколько вагонов обоих поездов сошли с рельсов, как минимум три вагона упали с насыпи.
Предварительная версия аварии
Человек, осведомлённый об обстоятельствах катастрофы, сообщил, что скоростной поезд оператора Iryo остановили возле Толедо из-за неисправности сигнализации. По его словам, это произошло по распоряжению управляющего железнодорожной инфраструктурой ADIF.
После этого в неподвижный поезд на большой скорости врезался другой скоростной поезд оператора Renfe. В результате столкновения несколько вагонов обоих составов сошли с рельсов. Iryo и Renfe не сразу ответили на запросы о комментарии.
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Спасательная операция и состояние линии
Спасатели продолжали осматривать обломки в поисках погибших. На месте находились сотни машин скорой помощи, катафалки и вертолёты. Эвакуированные пассажиры покидали район аварии по дороге, а волонтёры обеспечивали их водой.
Движение на высокоскоростной линии Мадрид — Андалусия приостановили. За девять месяцев до этой аварии столкновение поездов тех же операторов на той же линии унесло 46 жизней.
Источник, знакомый с данными предварительного расследования нынешней катастрофы, сообщил Reuters, что эксперты на месте обнаружили износ стыка между секциями рельсов. По предварительной версии, дефектный стык образовал щель, которая увеличивалась во время движения поездов.