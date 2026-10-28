W Hiszpanii co najmniej 64 osoby zginęły w wyniku zderzenia dwóch pociągów dużych prędkości na odcinku między miejscowościami Urda i Los Yébenes w pobliżu Toledo. Według The Independent, do wypadku doszło na płaskim odcinku torów otoczonym polami. W wyniku uderzenia kilka wagonów obu pociągów wykoleiło się, a co najmniej trzy wagony spadły z nasypu.

Wstępna wersja przyczyn wypadku

Osoba poinformowana o okolicznościach katastrofy przekazała, że pociąg dużych prędkości operatora Iryo został zatrzymany w pobliżu Toledo z powodu awarii sygnalizacji. Według tej osoby stało się to na polecenie zarządcy infrastruktury kolejowej ADIF.

Następnie w stojący pociąg z dużą prędkością uderzył inny pociąg dużych prędkości operatora Renfe. W wyniku zderzenia kilka wagonów obu składów wykoleiło się. Iryo i Renfe nie odpowiedziały od razu na prośby o komentarz.

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Akcja ratunkowa i stan linii

Ratownicy nadal przeszukiwali wrak w poszukiwaniu ofiar śmiertelnych. Na miejscu znajdowały się setki karetek, karawany i helikoptery. Ewakuowani pasażerowie opuszczali obszar wypadku drogą, a wolontariusze zapewniali im wodę.

Ruch na linii dużych prędkości Madryt–Andaluzja został wstrzymany. Dziewięć miesięcy przed tym wypadkiem zderzenie pociągów tych samych operatorów na tej samej linii pochłonęło 46 ofiar.

Źródło zaznajomione z danymi wstępnego śledztwa w sprawie obecnej katastrofy przekazało Reutersowi, że eksperci na miejscu wykryli zużycie złącza między odcinkami szyn. Według wstępnej wersji wadliwe złącze utworzyło szczelinę, która powiększała się podczas przejazdu pociągów.

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