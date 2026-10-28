Wielka Brytania jednocześnie rozmieściła na morzu trzy z czterech okrętów podwodnych klasy Vanguard, przeznaczonych do odstraszania nuklearnego. Jest to pierwszy taki przypadek od ponad pięciu lat, informuje Al Jazeera, powołując się na The Times.

W morze wyszły HMS Vanguard, HMS Vigilant i HMS Vengeance. Czwarty okręt tej klasy, HMS Victorious, przechodzi prace konserwacyjne. Co najmniej jeden z rozmieszczonych okrętów, według The Times, był uzbrojony w pociski balistyczne z głowicami jądrowymi.

Ciągłe patrolowanie

Wielka Brytania stale utrzymuje na morzu co najmniej jeden ze swoich czterech okrętów Vanguard jako gwarancję bezpieczeństwa. Według niezależnego serwisu Navy Lookout okręt podwodny z pociskami balistycznymi nieprzerwanie przebywa na morzu od 1969 roku.

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W Navy Lookout przypuszczono, że drugi okręt mógł przygotowywać się do zmiany okrętu wykonującego patrol. Trzeci prawdopodobnie przechodził próby morskie lub przygotowywał się do służby. W ubiegłym roku HMS Vanguard spędził na morzu 200 dni — o tydzień mniej niż rekordowa znana misja HMS Victorious, trwająca 207 dni w 2021 roku.

Oświadczenia Ministerstwa Obrony

Przedstawiciel brytyjskiego Ministerstwa Obrony powiedział Sky News, że odstraszanie nuklearne jest podstawą bezpieczeństwa narodowego kraju i chroni Wielką Brytanię oraz sojuszników z NATO. Według niego Wielka Brytania jest jedynym europejskim sojusznikiem, który zobowiązał swój potencjał nuklearny do obrony NATO.

W ubiegłym tygodniu myśliwce RAF Typhoon eskortowały francuskie samoloty podczas pierwszych wspólnych ćwiczeń z udziałem francuskiego powietrznego potencjału nuklearnego. Francuskie Ministerstwo Sił Zbrojnych poinformowało, że podczas ćwiczeń symulowano uderzenie nuklearne. Brytyjski minister obrony Wes Streeting napisał również w The Telegraph, że kraj musi być gotowy na wojnę w ciągu 1000 dni.

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