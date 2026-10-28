英国同时部署三艘核威慑潜艇——半岛电视台

英国同时在海上部署了4艘“前卫”级核威慑潜艇中的3艘。这是五年多来首次出现这种情况，半岛电视台报道，并援引《泰晤士报》的消息。

HMS Vanguard、HMS Vigilant和HMS Vengeance已出海。该级别的第四艘潜艇HMS Victorious正在进行维护。据《泰晤士报》报道，至少一艘已部署的潜艇装备了携带核弹头的弹道导弹。

持续巡逻

英国始终在海上部署4艘“前卫”级潜艇中的至少一艘，作为安全保障。独立媒体Navy Lookout称，自1969年以来，一艘携带弹道导弹的潜艇始终持续在海上执行任务。

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Navy Lookout推测，第二艘潜艇可能正在准备接替执行巡逻任务的潜艇。第三艘可能正在进行海试或为服役做准备。去年，HMS Vanguard在海上停留了200天——比HMS Victorious于2021年创下的、已知时长纪录为207天的任务少一周。

国防部声明

英国国防部发言人告诉天空新闻，核威慑是该国国家安全的基础，并保护英国及北约盟友。该发言人表示，英国是唯一承诺将其核能力用于北约防御的欧洲盟友。

上周，英国皇家空军台风战斗机在首次有法国空基核力量参与的联合演习期间为法国飞机护航。法国武装部队部表示，演习模拟了核打击。英国国防大臣韦斯·斯特里廷还在《每日电讯报》撰文称，该国必须在1000天内做好战争准备。

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