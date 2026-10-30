俄罗斯海军已失去“彼得大帝”号核动力巡洋舰

俄罗斯最强大的军舰——核动力导弹巡洋舰“彼得大帝”号已不再服役。从名义上讲，海军中还有一艘此类军舰，但该舰目前仍在接受测试。

特别委员会决定不对1142.2型重型核动力导弹巡洋舰“彼得大帝”号进行维修和现代化改造。塔斯社（TASS）报道了这一消息。

“委员会已作出初步决定，最终决定尚未公布——‘彼得大帝’号巡洋舰不予修复。 该舰已存在一定程度的磨损，”该通讯社援引全俄支持海军运动主席弗拉基米尔·马尔采夫的话称。

尽管措辞含糊，但该舰的命运实际上已成定局。

在另一艘核动力巡洋舰——“纳希莫夫海军上将”号——完成现代化改装后，“彼得大帝”号将被除名。 实际上，俄罗斯海军已经失去了这艘舰艇：据Defense Express门户网站报道，自2023年以来，该巡洋舰一直未出海，停泊在码头旁。

2025年8月，俄罗斯方面曾表示，“彼得大帝”号最终仍将被送去维修，并放弃了2023年作出的将其报废的决定。如今，让该舰重返现役的计划已不再具有现实意义。

对于俄罗斯海军而言，这一决定将产生重大影响。近期，俄罗斯海军实际上已失去了两艘关键舰艇——唯一的航空母舰“库兹涅佐夫海军上将”号以及两艘核动力导弹巡洋舰中的一艘。 莫斯科无法替代它们，因为该国早已不再建造此类级别的舰艇。

实际上，这意味着必须摒弃既定的海军传统，并在未来几年内彻底重新审视俄罗斯海军远洋舰队的发展理念。

分析人士对现代化后的“纳希莫夫海军上将”号巡洋舰的效能表示怀疑。

需要指出的是，俄罗斯在历经30年维修后，将“纳希莫夫海军上将”号巡洋舰重新投入服役。

俄罗斯已将“纳希莫夫海军上将”号核动力巡洋舰投入试航。

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