Rosja nie posiada już w służbie swojego najpotężniejszego okrętu — atomowego krążownika rakietowego „Piotr Wielki”. Formalnie w marynarce wojennej pozostaje jeszcze jeden taki okręt, jednak na razie przechodzi on testy.

Specjalna komisja podjęła decyzję o nieprzeprowadzaniu remontu ani modernizacji ciężkiego atomowego krążownika rakietowego projektu 1142.2 „Piotr Wielki”. Poinformowała o tym propagandowa agencja TASS.

„Komisja podjęła już wstępną decyzję, ostateczna nie została jeszcze ogłoszona – krążownik «Piotr Wielki» nie podlega renowacji. Statek wykazuje pewien stopień zużycia” – cytuje agencja przewodniczącego Ogólnorosyjskiego Ruchu na rzecz Wsparcia Floty Władimira Malcewa.

Pomimo ostrożnych sformułowań los statku został w rzeczywistości już rozstrzygnięty.

Po zakończeniu modernizacji innego krążownika atomowego — „Admirała Nachimowa” — „Piotr Wielki” zostanie wycofany ze składu floty. W rzeczywistości rosyjska marynarka wojenna już straciła ten okręt: według portalu Defense Express od 2023 roku krążownik nie wypływał na morze i stoi przy nabrzeżu.

W sierpniu 2025 roku w Rosji rozważano możliwość wysłania „Piotra Wielkiego” na remont, rezygnując z podjętej w 2023 roku decyzji o wycofaniu okrętu ze służby. Obecnie plany przywrócenia go do służby straciły na aktualności.

Dla Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej decyzja ta ma poważne konsekwencje. W ostatnim czasie rosyjska marynarka wojenna straciła faktycznie dwa kluczowe okręty — jedyny lotniskowiec „Admirał Kuzniecow” oraz jeden z dwóch atomowych krążowników rakietowych. Moskwa nie będzie w stanie ich zastąpić, ponieważ od dawna nie buduje okrętów tej klasy.

W praktyce będzie to oznaczało odejście od ugruntowanych tradycji marynarki wojennej oraz konieczność gruntownego zrewidowania koncepcji rozwoju floty oceanicznej Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej już w najbliższych latach.

Analitycy wyrazili wątpliwości co do skuteczności zmodernizowanego krążownika „Admirał Nachimow”.

Przypomnijmy, że Rosja przywraca do służby krążownik „Admirał Nachimow” po 30 latach remontu.

Rosja wypuściła na próby atomowy krążownik „Admirał Nachimow”.

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