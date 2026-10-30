Российский флот остался без атомного крейсера «Петр Великий»

У России больше нет в строю своего самого мощного корабля — атомного ракетного крейсера «Петр Великий». Формально у флота остаётся ещё один такой корабль, однако он пока проходит испытания.

Специальная комиссия решила не ремонтировать и не модернизировать тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1142.2 «Петр Великий». Об этом сообщило пропагандистское агентство ТАСС.

«Комиссия уже приняла предварительное решение, окончательное ещё не объявлено — крейсер «Петр Великий» не подлежит восстановлению. Корабль имеет определенную степень износа», — цитирует агентство председателя Всероссийского движения поддержки флота Владимира Мальцева.

Несмотря на обтекаемые формулировки, судьба корабля фактически уже решена.

После завершения модернизации другого атомного крейсера — «Адмирала Нахимова» — «Петр Великий» выведут из состава флота. Фактически российский ВМФ уже потерял этот корабль: по данным портала Defense Express, с 2023 года крейсер не выходил в море и стоит у причала.

В августе 2025 года в России допускали, что «Петр Великий» всё же отправят на ремонт, отказавшись от принятого в 2023 году решения списать корабль. Теперь планы вернуть его в строй утратили актуальность.

Для ВМФ РФ это решение имеет серьезные последствия. В последнее время российский флот фактически лишился двух ключевых кораблей — единственного авианосца «Адмирал Кузнецов» и одного из двух атомных ракетных крейсеров. Заменить их Москва не сможет, поскольку давно не строит корабли таких классов.

На практике это будет означать отказ от устоявшихся флотских традиций и необходимость коренным образом пересмотреть концепцию развития океанского флота ВМФ РФ уже в ближайшие годы.

Аналитики усомнились в эффективности модернизированного крейсера «Адмирал Нахимов».

Напомним, Россия возвращает в строй крейсер «Адмирал Нахимов» после 30 лет ремонта.

РФ вывела на испытания атомный крейсер «Адмирал Нахимов».

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