Російський флот залишився без атомного крейсера Петро Великий

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Росія більше не має у строю свого найпотужнішого корабля — атомного ракетного крейсера «Петро Великий». Формально у флоту залишається ще один такий корабель, однак він поки проходить випробування.

Спеціальна комісія вирішила не ремонтувати та не модернізувати важкий атомний ракетний крейсер проєкту 1142.2 «Петро Великий». Про це повідомив пропагандистський ТАСС.

«Комісія вже ухвалила попереднє рішення, остаточне ще не оголошено — крейсер «Петро Великий» не підлягає відновленню. Корабель має певний ступінь зносу», — цитує агентство голову Всеросійського руху підтримки флоту Володимира Мальцева.

Попри обтічні формулювання, долю корабля фактично вже вирішено.

Після завершення модернізації іншого атомного крейсера — «Адмірала Нахімова» — «Петро Великий» виведуть зі складу флоту. Фактично російський ВМФ уже втратив цей корабель: за даними порталу Defense Express, із 2023 року крейсер не виходив у море та стоїть біля причалу.

У серпні 2025 року в Росії допускали, що «Петро Великий» усе ж відправлять на ремонт, відмовившись від ухваленого у 2023 році рішення списати корабель. Тепер плани повернути його до строю втратили актуальність.

Для ВМФ РФ це рішення має значні наслідки. Останнім часом російський флот фактично втратив два ключові кораблі — єдиний авіаносець «Адмірал Кузнецов» та один із двох атомних ракетних крейсерів. Замінити їх Москва не зможе, оскільки давно не будує кораблі таких класів.

На практиці це означатиме відмову від усталених флотських традицій і необхідність докорінно переглянути концепцію розвитку океанського флоту ВМФ РФ уже в найближчі роки.

Аналітики засумнівалися в ефективності модернізованого крейсера Адмірал Нахімов.

Нагадаємо, Росія повертає в стрій крейсер Адмірал Нахімов після 30 років ремонту.

РФ вивела на випробуванняатомний крейсер Адмірал Нахімов.

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