Великобритания одновременно развернула в море три из четырех подводных лодок класса Vanguard, предназначенных для ядерного сдерживания. Это первый такой случай более чем за пять лет, сообщает Al Jazeera со ссылкой на The Times.

В море вышли HMS Vanguard, HMS Vigilant и HMS Vengeance. Четвертая лодка этого класса — HMS Victorious — находится на техническом обслуживании. По данным The Times, как минимум одна из развернутых лодок была вооружена баллистическими ракетами с ядерными боеголовками.

Непрерывное патрулирование

Великобритания постоянно держит в море как минимум одну из четырех лодок Vanguard в качестве гарантии безопасности. По данным независимого издания Navy Lookout, подводная лодка с баллистическими ракетами непрерывно находится в море с 1969 года.

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В Navy Lookout предположили, что вторая лодка могла готовиться сменить субмарину, выполняющую патрулирование. Третья, вероятно, проходила морские испытания или подготовку к службе. В прошлом году HMS Vanguard находилась в море 200 дней — на неделю меньше, чем рекордная известная миссия HMS Victorious продолжительностью 207 дней в 2021 году.

Заявления Минобороны

Представитель британского Министерства обороны заявил Sky News, что ядерное сдерживание является основой национальной безопасности страны и защищает Великобританию и союзников по НАТО. По его словам, Великобритания является единственным европейским союзником, который обязал свой ядерный потенциал обороне НАТО.

На прошлой неделе истребители RAF Typhoon сопровождали французские самолеты во время первых совместных учений с участием французского воздушного ядерного потенциала. Французское Министерство вооруженных сил сообщило, что в ходе учений имитировали ядерный удар. Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг также написал в The Telegraph, что страна должна быть готова к войне в течение 1000 дней.

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