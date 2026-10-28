Sędzia w Mediolanie uwolniła 30-letniego badacza Youssefa Sihera, którego organy ścigania podejrzewają o pomoc w organizacji brutalnych protestów we Włoszech. Premier Włoch Giorgia Meloni nazwała decyzję sądu „haniebną”, informuje The Independent.

Stanowisko sądu

Prokuratura w Mediolanie zatrzymała Sihera 24 października pod zarzutem podżegania do popełnienia przestępstw, obciążonym domniemanym celem terrorystycznym. Jest on włoskim niezależnym dziennikarzem, kształcił się w dziedzinie geopolityki i ma marokańskie pochodzenie.

Organy ścigania uważały go za administratora grupy na Telegramie „Ruch 17 Października”, utworzonej po brutalnych protestach w Mediolanie. W postanowieniu o zatrzymaniu wskazano, że Siher publikował, zdaniem śledczych, „wywrotowe treści” oraz wezwania do zgromadzenia się 24 października w celu popełnienia wykroczeń przeciwko porządkowi publicznemu.

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Sędzia Tiziana Landoni wskazała jednak, że wpisy te publikowali inni członkowie grupy, a nie Siher. W swojej decyzji napisała, że nie ma poważnych podstaw, by sądzić, że popełnił on zarzucane mu przestępstwa, a także że nie istnieje ryzyko jego ucieczki. Sędzia dodała, że nie stwierdziła, by Siher zachęcał do brutalnych działań, do których wzywali inni użytkownicy, ani ich wspierał. Sam Siher zaprzeczał jakimkolwiek naruszeniom.

Reakcja Meloni

Prokuratura nie skomentowała natychmiast tej decyzji. W nagraniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych Meloni oświadczyła, że uważa uwolnienie Sihera za „niedopuszczalne upokorzenie pracy policji i śledczych”. Powiedziała również, że nie wie, jak „normalne państwo” może chronić praworządnych ludzi przy takich decyzjach poszczególnych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.

Sprawa jest również rozpatrywana w kontekście nowego rodzaju przestępstwa wprowadzonego przez rząd Meloni w tym miesiącu dekretem bezpieczeństwa. Nowy przepis przewiduje od czterech do 12 lat więzienia dla organizatorów grup, które podczas publicznych demonstracji zagrażają bezpieczeństwu publicznemu lub powodują szkody. Zatrzymanie Sihera wzbudziło obawy wśród prawników i przedstawicieli Włoskiego Stowarzyszenia Adwokatów.

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