Судья в Милане освободила 30-летнего исследователя Юссефа Сихера, которого правоохранительные органы подозревают в содействии организации насильственных протестов в Италии. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала решение суда «позорным», сообщает The Independent.

Позиция суда

Прокуратура Милана задержала Сихера 24 октября по обвинению в подстрекательстве к совершению преступлений, отягчённому предполагаемой террористической целью. Он является итальянским внештатным журналистом, получил образование в области геополитики и имеет марокканское происхождение.

Правоохранители считали его администратором Telegram-группы «Движение 17 октября», созданной после насильственных протестов в Милане. В постановлении о задержании указывалось, что Сихер публиковал, по мнению следствия, «подрывной контент» и призывы собраться 24 октября для совершения правонарушений против общественного порядка.

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Однако судья Тициана Ландони указала, что эти публикации размещали другие участники группы, а не Сихер. В своём решении она написала, что нет серьёзных оснований полагать, будто он совершил вменяемые ему преступления, а также нет риска его бегства. Судья добавила, что не установила поощрения или поддержки Сихером насильственных действий, к которым призывали другие пользователи. Сам Сихер отрицал какие-либо нарушения.

Реакция Мелони

Прокуратура не предоставила немедленного комментария по поводу решения. В видеообращении в социальных сетях Мелони заявила, что считает освобождение Сихера «невыносимым унижением работы полиции и следователей». Она также сказала, что не знает, как «нормальное государство» может защищать законопослушных людей при таких решениях отдельных представителей судебной системы.

Дело также рассматривается в контексте нового состава преступления, введённого правительством Мелони декретом о безопасности в этом месяце. Новый состав преступления предусматривает от четырёх до 12 лет лишения свободы для организаторов групп, которые во время публичных демонстраций ставят под угрозу общественную безопасность или причиняют ущерб. Задержание Сихера вызвало обеспокоенность среди юристов и представителей Итальянской ассоциации адвокатов.

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