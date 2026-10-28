米兰法院不顾指控释放尤塞夫·西赫尔——《独立报》

米兰一名法官释放了30岁的研究人员尤塞夫·西赫尔。执法部门怀疑他协助组织意大利的暴力抗议活动。意大利总理焦尔贾·梅洛尼称法院的裁决“可耻”，《独立报》报道。

法院立场

米兰检方于10月24日拘留西赫尔，指控他煽动实施犯罪行为，且据称带有恐怖主义目的。他是一名意大利自由记者，接受过地缘政治学教育，具有摩洛哥血统。

执法部门认为他是Telegram群组“10月17日运动”的管理员，该群组是在米兰发生暴力抗议活动后创建的。拘留令指出，西赫尔发布了调查人员认为是“颠覆性内容”的帖子，并呼吁人们于10月24日集会，以实施扰乱公共秩序的违法行为。

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不过，法官蒂齐亚娜·兰多尼指出，这些帖子是由群组的其他成员发布，而非西赫尔。她在裁决中写道，没有严肃理由认为他实施了被指控的犯罪，也不存在他逃跑的风险。法官补充说，她没有发现西赫尔鼓励或支持其他用户所呼吁的暴力行动。西赫尔本人否认有任何不当行为。

梅洛尼的反应

检方没有立即就该裁决发表评论。梅洛尼在社交媒体上发布的视频讲话中表示，她认为释放西赫尔是“对警方和调查人员工作不可容忍的羞辱”。她还表示，她不知道在司法系统个别代表作出此类决定的情况下，“一个正常国家”如何能够保护守法的人。

此案也在梅洛尼政府本月通过安全法令引入新罪名的背景下受到审视。该新罪名规定，组织在公开示威期间危及公共安全或造成损害的团体者，可被判处4年至12年监禁。西赫尔被拘留引发了法律界人士以及意大利律师协会代表的担忧。

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