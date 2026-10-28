Brytyjska Komisja ds. Równości i Praw Człowieka (EHRC) zaproponowała przyznanie pracownikom ustawowego prawa do uzyskiwania informacji o wynagrodzeniach kolegów wykonujących podobną pracę. Zdaniem tego organu pomoże to zapobiegać dyskryminacji płacowej, w szczególności wobec kobiet, podaje The Guardian.

Jakie informacje proponuje się ujawniać

Zalecenia EHRC przedstawiono w odpowiedzi na rządowe propozycje przeglądu przepisów o równej płacy. Komisja uważa, że pracownicy powinni otrzymać prawo do przejrzystości, jeśli podejrzewają, że inni pracownicy otrzymują więcej za porównywalną pracę.

Proponuje się, by pracownicy mogli żądać danych o rocznej pensji i godzinach pracy kolegi, a także o premiach, wynagrodzeniu za nadgodziny i opisie stanowiska. Mogliby również żądać informacji o wartościowaniu stanowisk: poziomach stanowisk, widełkach płacowych, wewnętrznych ocenach oraz końcowych zapisach takich ocen.

Osobno EHRC proponuje umożliwienie występowania o ranking pracowników w podobnym zespole według podstawowego rocznego wynagrodzenia i przepracowanych godzin. Jeśli przekazane dane zostaną uznane za niedokładne lub niepełne, pracownik powinien mieć możliwość zażądania dodatkowych informacji.

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Odpowiedzi pracodawców i historia wynagrodzeń

Brytyjscy ministrowie rozważają zobowiązanie pracodawców do odpowiadania na ankiety pracowników dotyczące wynagrodzeń kolegów. Taki mechanizm istniał wcześniej, lecz został zniesiony w 2014 roku w ramach polityki zmniejszania obciążeń regulacyjnych dla przedsiębiorstw.

EHRC podkreśliła, że pracodawcy powinni mieć obowiązek odpowiedzi w określonym terminie. Bez tego, według oceny komisji, firmy mogą opóźniać odpowiedzi, odpowiadać wymijająco lub w ogóle nie odpowiadać.

Komisja wezwała również do zakazania pracodawcom pytania kandydatów o pracę o ich obecne wynagrodzenie. Według danych Urzędu Statystyk Narodowych, w kwietniu kobiety pracujące w pełnym wymiarze czasu w Wielkiej Brytanii zarabiały średnio o 6,8% mniej niż mężczyźni. EHRC uważa, że przejrzystość wynagrodzeń i rezygnacja z pytań o historię płac mogą zmniejszyć lukę płacową i dyskryminację kobiet.

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