Комиссия по вопросам равенства и прав человека Великобритании (EHRC) предложила предоставить работникам законное право получать информацию о зарплатах коллег, выполняющих аналогичную работу. По мнению органа, это поможет предотвращать дискриминацию в оплате труда, в частности в отношении женщин, сообщает The Guardian.

Какую информацию предлагают раскрывать

Рекомендации EHRC представлены в ответ на правительственные предложения пересмотреть законодательство о равной оплате труда. Комиссия считает, что работники должны получить право на прозрачность, если подозревают, что другие сотрудники получают больше за сопоставимую работу.

Работникам предлагают разрешить запрашивать данные о годовой зарплате и рабочих часах коллеги, а также о премиях, оплате сверхурочной работы и описании должности. Они также могли бы требовать информацию об оценке должностей: уровнях должностей, ориентирах для зарплат, внутренних оценках и итоговых записях таких оценок.

Отдельно EHRC предлагает предоставить возможность запрашивать ранжирование работников в похожей команде по базовой годовой оплате и отработанным часам. Если предоставленные данные будут считаться неточными или неполными, работник должен иметь возможность потребовать дополнительную информацию.

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Ответы работодателей и история зарплаты

Британские министры рассматривают возможность обязать работодателей отвечать на анкеты работников о зарплатах коллег. Такой механизм существовал ранее, но был отменен в 2014 году в рамках курса на снижение регуляторной нагрузки на бизнес.

EHRC подчеркнула, что работодателей следует обязать отвечать в установленный срок. Без этого, по оценке комиссии, компании могут затягивать с ответами, отвечать уклончиво или не отвечать вовсе.

Комиссия также призвала запретить работодателям спрашивать кандидатов на должность об их текущей зарплате. По данным Управления национальной статистики, по состоянию на апрель женщины, работавшие полный день в Великобритании, в среднем зарабатывали на 6,8% меньше мужчин. EHRC считает, что прозрачность оплаты труда и отказ от запросов об истории зарплаты могут сократить разрыв в оплате труда и дискриминацию женщин.

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