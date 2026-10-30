В Польше наблюдательный совет компании Centralny Port Komunikacyjny (CPK) назначил Пётра Борыса президентом компании. О кадровом решении сообщило RMF24.

Работа над железнодорожной программой

С сентября 2024 года Борыс работает в руководстве Железнодорожной подпрограммы CPK. В последнее время он возглавлял эту подпрограмму в компании.

Железнодорожная подпрограмма отвечает за подготовку и реализацию железнодорожных инвестиций в рамках программы Port Polska. Это направление работы CPK, связанное именно с инвестициями в железнодорожную инфраструктуру.

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Опыт нового президента

В сообщении компании Борыса назвали менеджером и инженером-строителем с многолетним опытом подготовки и реализации многопрофильных инфраструктурных проектов. К такому опыту относится работа над инвестициями, софинансируемыми Европейским союзом.

RMF24 отметило, что позднее должно появиться больше информации. Издание опубликовало материал о назначении 30 октября.

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