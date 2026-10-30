W Polsce rada nadzorcza spółki Centralny Port Komunikacyjny (CPK) powołała Piotra Borysa na stanowisko prezesa spółki. O decyzji kadrowej poinformowało RMF24.

Praca nad programem kolejowym

Od września 2024 roku Borys pracuje w kierownictwie Podprogramu Kolejowego CPK. W ostatnim okresie kierował tym podprogramem w spółce.

Podprogram Kolejowy odpowiada za przygotowanie i realizację inwestycji kolejowych w ramach programu Port Polska. Jest to obszar działalności CPK związany właśnie z inwestycjami w infrastrukturę kolejową.

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Doświadczenie nowego prezesa

W komunikacie spółki Borys został nazwany menedżerem i inżynierem budownictwa z wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu i realizacji wielobranżowych projektów infrastrukturalnych. Do tego doświadczenia należy praca przy inwestycjach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

RMF24 zaznaczyło, że później ma pojawić się więcej informacji. Stacja opublikowała materiał o nominacji 30 października.

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