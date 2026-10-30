W Polsce trwają przeszukania w siedzibach fundacji Zbigniewa Ziobry i Przemysława Wiplera. Jak informuje RMF24, czynności te są prowadzone w ramach śledztwa w sprawie, którą polskie medium nazywa aferą Zondacrypto. Wydanie nie podało dotąd informacji o przebiegu ani wynikach przeszukań.

Przeszukania na polecenie prokuratury

Przeszukania odbywają się na polecenie Prokuratury Krajowej. Zaangażowani są w nie funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, podało RMF24.

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Szczegóły postępowania

W krótkiej informacji nie sprecyzowano, w jakich dokładnie miejscowościach odbywają się przeszukania, o jakie fundacje chodzi ani jakie materiały interesują śledczych. Wydanie nie informuje również o statusie procesowym osób związanych z fundacjami ani o możliwych wynikach czynności śledczych.

Materiał RMF24 opublikowano 30 października. W chwili publikacji wydanie zaznaczyło, że bardziej szczegółowe informacje pojawią się później.

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