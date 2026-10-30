В Польше продолжаются обыски в помещениях фондов Збигнева Зёбры и Пшемыслава Виплера. По данным RMF24, эти следственные действия проводятся в рамках расследования по делу, которое польское медиа называет аферой Zondacrypto. Сведений о ходе или результатах обысков издание пока не привело.

Обыски по поручению прокуратуры

Обыски проводятся по поручению Национальной прокуратуры Польши. В них задействованы сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью, сообщило RMF24.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Детали производства

В коротком сообщении не уточняется, в каких именно населённых пунктах проходят обыски, какие фонды имеются в виду и какие материалы интересуют следователей. Издание также не сообщает о процессуальном статусе лиц, связанных с фондами, или о возможных результатах следственных действий.

Материал RMF24 был опубликован 30 октября. На момент публикации издание указало, что более подробная информация появится позднее.

Читай нас в