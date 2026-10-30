Китай исключил из Компартии генерала, который обсуждал с Путиным военное сотрудничество

Коммунистическая партия Китая подтвердила исключение из своих рядов 33 должностных лиц. Среди них — бывший член Политбюро Ма Синьжуй и высокопоставленный военный Чжан Юся, который входил в руководство вооруженных сил КНР и встречался с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Чжан Юся обсуждал с российским лидером вопросы военного сотрудничества.

Чжан Юся ранее занимал должность заместителя председателя Центрального военного совета Китая — органа, осуществляющего руководство вооруженными силами страны. Он также был членом Политбюро ЦК КПК.

В ноябре 2023 года Чжан Юся возглавил китайскую военную делегацию, прибывшую в Москву для переговоров с российским руководством. Там он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним министром обороны Сергеем Шойгу.

Одной из главных тем встреч стало военно-техническое сотрудничество между Китаем и Россией. Чжан Юся заявил, что делегация прибыла для реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран, а также для участия в заседании межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

В ходе переговоров Путин призвал углублять взаимодействие в военной сфере, в частности в области высоких технологий. Российский диктатор отдельно упомянул космические системы, спутники на высоких орбитах и перспективные виды вооружений.

Чжан Юся, со своей стороны, заявил о готовности Китая укреплять военные связи с Россией. Он также выразил «уважение» к Москве за способность противостоять западным санкционным давлениям.

Решение в отношении Чжан Юся было принято в рамках партийного расследования. Его обвинили в серьезных нарушениях партийной дисциплины и государственного законодательства. Более подробные обстоятельства дела требуют отдельного подтверждения.

Об этом говорится в коммюнике пятого пленума Центрального комитета КПК, обнародованном государственными СМИ Китая 29 октября.

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