中国共产党证实已开除33名官员的党籍。 其中包括前政治局委员马新瑞，以及曾任中国军队领导层成员、并在莫斯科会晤过俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的高级军官张宇霞。

张宇霞曾与这位俄罗斯领导人就军事合作问题进行了讨论。

张宇先曾担任中国中央军事委员会副主席——该机构负责领导国家武装力量。他同时也是中共中央政治局委员。

2023年11月，张宇霞率领中国军事代表团抵达莫斯科，与俄罗斯领导层举行会谈。期间，他会见了俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和时任国防部长谢尔盖·绍伊古。

中俄军事技术合作成为会谈的主要议题之一。 张玉霞表示，代表团此行旨在落实两国领导人达成的共识，并参加军工合作政府间委员会会议。

在会谈中，普京呼吁深化军事领域的合作，特别是在高科技领域。这位俄罗斯独裁者特别提到了航天系统、高轨道卫星以及具有发展前景的武器装备。

张宇沙则表示，中国愿意加强与俄罗斯的军事联系。他还对莫斯科能够抵御西方制裁压力表示“敬意”。

关于张宇璐的决定是在党内调查框架内作出的。他被指控严重违反党纪和国家法律法规。案件的具体情况尚待进一步核实。

中国官方媒体10月29日发布的中共中央五中全会公报中提到了这一点。

德国总统呼吁中国对俄罗斯施加影响，以停止对乌克兰的战争。

德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔从安徽省会合肥市开启了对中国的为期五天的国事访问。这是他近八年来首次访问中国。

德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔在访问中国北京期间表示，德国和欧洲无意与中方断绝经济联系。 相反，德国希望通过对话，为那些出现显著贸易失衡的领域寻求解决方案。

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